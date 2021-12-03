Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 березня в Україні зафіксовано 12946 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 649, медпрацівників – 450). Кількість активних хворих - 195 677 осіб.

Від початку кампанії щеплено 38 237 оcіб, із них отримали 1 дозу – 38 237 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За 11 березня 2021 року щеплено 8 859 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8 859 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3843 летальних випадків – 230 одужало (особи) – 4630 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 100 718 методом ПЛР — 46396 методом ІФА — 18342 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 35 980 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1438468 одужало (особи) – 1214876 летальних випадків – 27915 проведено ПЛР-тестувань – 7282107

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України