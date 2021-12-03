12. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 березня  в Україні зафіксовано 12946 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 649, медпрацівників – 450). Кількість активних хворих - 195 677 осіб.

Від початку кампанії щеплено 38 237 оcіб, із них отримали 1 дозу – 38 237 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб.

За 11 березня 2021 року щеплено 8 859 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8 859 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3843
  • летальних випадків –

230
  • одужало (особи) –

4630

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

100 718
  • методом ПЛР —

46396
  • методом ІФА —

18342
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

35 980

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1438468
  • одужало (особи) –

1214876
  • летальних випадків –

27915
  • проведено ПЛР-тестувань –

7282107

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1438468

12946

27915

230

1214876

4630

м. Київ

144910

896

2857

23

97648

428

Вінницька

44396

940

764

13

29708

329

Волинська

41973

272

668

3

38309

112

Дніпропетровська

77619

665

2074

12

69706

113

Донецька

49730

499

1106

0

45081

91

Житомирська

57521

1310

924

6

46000

151

Закарпатська

45939

568

1067

17

33553

303

Запорізька

71490

272

1240

9

66453

288

Івано-Франківська

71651

695

1343

20

52360

432

Київська

80669

697

1337

17

71650

495

Кіровоградська

11183

78

403

6

8362

63

Луганська

15498

111

487

6

14292

39

Львівська

85038

704

2363

11

72400

332

Миколаївська

44770

358

844

2

39107

208

Одеська

90605

757

1522

17

81018

42

Полтавська

48074

304

1031

6

43333

70

Рівненська

50793

269

648

3

47981

154

Сумська

50585

431

719

4

46957

128

Тернопільська

45632

566

638

2

40219

160

Харківська

88385

688

1694

19

78845

161

Херсонська

22147

87

660

1

20522

18

Хмельницька

51393

491

946

7

46240

272

Черкаська

50468

338

668

6

46645

53

Чернівецька

60912

658

1129

13

46642

79

Чернігівська

37087

292

783

7

31845

109
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