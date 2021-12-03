Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 березня в Україні зафіксовано 12946 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 649, медпрацівників – 450). Кількість активних хворих - 195 677 осіб.
Від початку кампанії щеплено 38 237 оcіб, із них отримали 1 дозу – 38 237 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 11 березня 2021 року щеплено 8 859 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8 859 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
3843
|
|
230
|
|
4630
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
100 718
|
|
46396
|
|
18342
|
|
35 980
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1438468
|
|
1214876
|
|
27915
|
|
7282107
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1438468
|
12946
|
27915
|
230
|
1214876
|
4630
|
м. Київ
|
144910
|
896
|
2857
|
23
|
97648
|
428
|
Вінницька
|
44396
|
940
|
764
|
13
|
29708
|
329
|
Волинська
|
41973
|
272
|
668
|
3
|
38309
|
112
|
Дніпропетровська
|
77619
|
665
|
2074
|
12
|
69706
|
113
|
Донецька
|
49730
|
499
|
1106
|
0
|
45081
|
91
|
Житомирська
|
57521
|
1310
|
924
|
6
|
46000
|
151
|
Закарпатська
|
45939
|
568
|
1067
|
17
|
33553
|
303
|
Запорізька
|
71490
|
272
|
1240
|
9
|
66453
|
288
|
Івано-Франківська
|
71651
|
695
|
1343
|
20
|
52360
|
432
|
Київська
|
80669
|
697
|
1337
|
17
|
71650
|
495
|
Кіровоградська
|
11183
|
78
|
403
|
6
|
8362
|
63
|
Луганська
|
15498
|
111
|
487
|
6
|
14292
|
39
|
Львівська
|
85038
|
704
|
2363
|
11
|
72400
|
332
|
Миколаївська
|
44770
|
358
|
844
|
2
|
39107
|
208
|
Одеська
|
90605
|
757
|
1522
|
17
|
81018
|
42
|
Полтавська
|
48074
|
304
|
1031
|
6
|
43333
|
70
|
Рівненська
|
50793
|
269
|
648
|
3
|
47981
|
154
|
Сумська
|
50585
|
431
|
719
|
4
|
46957
|
128
|
Тернопільська
|
45632
|
566
|
638
|
2
|
40219
|
160
|
Харківська
|
88385
|
688
|
1694
|
19
|
78845
|
161
|
Херсонська
|
22147
|
87
|
660
|
1
|
20522
|
18
|
Хмельницька
|
51393
|
491
|
946
|
7
|
46240
|
272
|
Черкаська
|
50468
|
338
|
668
|
6
|
46645
|
53
|
Чернівецька
|
60912
|
658
|
1129
|
13
|
46642
|
79
|
Чернігівська
|
37087
|
292
|
783
|
7
|
31845
|
109