Всі дози вакцини мають бути використані максимально ефективно, – Віктор Ляшко

Наказом міністра охорони здоров’я України Максима Степанова в рамках кампанії з популяризації щеплення проти коронавірусу внесли зміни до Дорожньої карти вакцинації. Зміни регламентують механізм вакцинації публічних і відомих осіб дозами препаратів, які залишаються під час виїзних мобільних сесій.

«Вакцину CoviShield поставляють в Україну в 10-дозних флаконах. Після відкриття препарат треба використати впродовж шести годин. Повторне охолодження чи перевезення цих доз суворо заборонено. І якщо вакцину не буде використано, вона підлягає утилізації. Тому щоб цього не сталося, ми першочергово залучаємо осіб із груп ризику з наступних етапів. А якщо це зробити неможливо, то залучаємо відомих людей для демонстрації на конкретних прикладах, що вакцинація проти COVID-19 – безпечна та доцільна», – зазначив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зміни до Дорожньої карти вакцинації дозволяють щеплювати відомих публічних осіб, якщо:

зафіксували відмову від вакцинації людей за планом, заради яких відкрили 10-дозний флакон;

кількість людей, яких вакцинують у день роботи мобільної бригади, була не кратна 10-ти й залишилося декілька доз;

якщо людина прийшла на вакцинацію, але в неї виявили протипоказання до цього.

Наша головна ціль, щоб під час вакцинації всі дози використали максимально ефективно.

Відповідно до внесених змін до публічних та громадських діячів належать:

учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України й брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів із питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, міста Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідерів і представників релігійних організацій;

видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури, старші 60 років.

Змінами до Дорожньої карти вакцинації також передбачений детальний алгоритм формування додаткових списків вакцинації, які складають регіональні департаменти охорони здоров’я разом із пресслужбами ОДА.

Громадських діячів, які належать до цих списків, вакцинують виключно в разі наявності залишкових доз під час вакцинальної сесії.

МОЗ України