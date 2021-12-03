Максим Степанов: «Пріоритет МОЗ – найсучасніше медичне обладнання в українських лікарнях»

Забезпечення медичних закладів високоточним і сучасним обладнанням – один із пріоритетів МОЗ. Адже завдяки його наявності та професіоналізму лікарів вдається досягати найважливішого – рятувати життя людей. На цьому наголосив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час візиту до Клінічної лікарні швидкої допомоги міста Львова.

У лікарні запрацював унікальний для України робот-хірург Da Vinci, який може надточно видаляти навіть найдрібніші пухлини. Максим Степанов був на операції, яку виконували із застосуванням цього апарата.

Генеральний директор КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» Олег Самчук розповів: Da Vinci успішно застосовують у видаленні пухлин нирок, передміхурової залози, деяких злоякісних новоутворень, а також у гінекології та кардіохірургії.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, у рамках державної програми «Велике будівництво» медичні заклади України отримують необхідне обладнання.

Так, на 1 січня минулого року всі лікарні України – державні, комунальні та приватні – мали в сукупності 305 комп’ютерних томографів. Торік за державний кошт придбали 161 апарат КТ, які встановили в медзакладах кожної області. Отримала комп’ютерний томограф і Клінічна лікарня швидкої допомоги міста Львова.

«По суті, за рік ми надолужуємо те, що втратили за попередні 5–6 років. Але яке б обладнання не отримували лікарні, без медиків воно не зможе рятувати життя людей. Тож лікарі – це наше головне надбання», – сказав міністр.

І колектив лікарні швидкої допомоги, і міська влада Львова зауважують: за останній рік завдяки державній підтримці медицина виходить на новий рівень.

«Степанов – перший міністр, який за рік двічі був у Львові в лікарні швидкої медичної допомоги. Сьогодні, коли він зайшов у хірургічне відділення, ми бачили, з яким захопленням спостерігав за операцією. Це прекрасно, коли людина на своєму місці й живе тим, що робить», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Сьогодні Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова є найбільшою медичною установою в Західній Україні та розрахована на 910 ліжок. Протягом 2021–2022 років тут заплановане відкриття кількох нових відділень, розвиток санавіації, будівництво сучасного трансплантологічного корпусу.

МОЗ України