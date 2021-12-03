Максим Степанов: «За три роки Україна досягне трансплантаційної незалежності»

В Україні сьогодні вже десятки людей отримали шанс жити повноцінно, бо завдяки зусиллям МОЗ вдалося переламати систему й добитися ухвалення законопроєкту про трансплантацію. За останній рік у розвитку цієї галузі Україна зробила більше, ніж за попередні 29. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час конференції з питань трансплантології, що відбулася у Львові.

«Шість сердець, дві печінки, 23 нирки, а також підшлункова залоза. Це результат трансплантації за рік лише одного закладу – Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів. Наразі 34 медзаклади по всій Україні долучилися до пілотного проєкту органної трансплантації. Коли вони запрацюють на повну силу – ми будемо діставати з того світу тисячі людей! Переконаний, за три роки зможемо досягти трансплантаційної незалежності», – сказав міністр.

Участь у конференції взяли й пацієнти, яким операції врятували життя. Дмитро Капущенко став першим, кому трансплантували нирку у львівській лікарні швидкої допомоги. Її він отримав від матері. До цього вісім років був на гемодіалізі.

Був присутній також львів'янин Любомир Миколишин, який у кінці минулого року поховав свою 47-річну матір. Проте він дав дозвіл на трансплантацію органів, завдяки чому врятували чотири життя.

Максим Степанов подякував усім, хто докладає зусиль для порятунку людських життів та робить вагомий внесок у розвиток трансплантології в Україні. Зі свого боку МОЗ добивається збільшення фінансування на цю галузь. За останній рік воно вже зросло майже у п’ять разів і наразі становить 502 млн грн. З початку 2021-го запрацювала Єдина інформаційна система трансплантації органів і тканин, завдяки якій налагоджено взаємодію між усіма учасниками процесу.

«Але трансплантація – це не лише законодавча база та золоті руки наших найкращих лікарів. Це ще велика любов і самопожертва тих, хто поруч, – сказав Максим Степанов. – Для мене важливо, щоб українці знали: вони зможуть отримати найпрофесійнішу допомогу вдома, зокрема й трансплантацію органів, якщо це знадобиться».



МОЗ України