13. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 березня  в Україні зафіксовано 13276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 710, медпрацівників – 382). Кількіть активних хврих - 203 813 осіб.

Від початку кампанії щеплено 47 541 оcобу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб.

За 12 березня 2021 року щеплено 9 304 особи, із них вакциновано 1 дозою – 9 304 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3967
  • летальних випадків –

243
  • одужало (особи) –

4897

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

99 270
  • методом ПЛР —

46361
  • методом ІФА —

18658
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

34 251

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1451744
  • одужало (особи) –

1219773
  • летальних випадків –

28158
  • проведено ПЛР-тестувань –

7328468

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1451744

13276

28158

243

1219773

4897

м. Київ

145959

1049

2881

24

98028

380

Вінницька

45329

933

772

8

29962

254

Волинська

42234

261

671

3

38473

164

Дніпропетровська

78312

693

2091

17

69984

278

Донецька

50194

464

1107

1

45354

273

Житомирська

58492

971

937

13

46433

433

Закарпатська

46564

625

1084

17

33701

148

Запорізька

71835

345

1248

8

66689

236

Івано-Франківська

72370

719

1364

21

52728

368

Київська

81582

913

1351

14

72088

438

Кіровоградська

11267

84

405

2

8403

41

Луганська

15589

91

489

2

14331

39

Львівська

85917

879

2377

14

72497

97

Миколаївська

45148

378

855

11

39249

142

Одеська

91372

767

1535

13

81030

12

Полтавська

48318

244

1034

3

43454

121

Рівненська

51173

380

650

2

48163

182

Сумська

50860

275

730

11

47097

140

Тернопільська

46031

399

644

6

40495

276

Харківська

89222

837

1708

14

79144

299

Херсонська

22231

84

663

3

20565

43

Хмельницька

51998

605

956

10

46422

182

Черкаська

50781

313

673

5

46773

128

Чернівецька

61537

625

1143

14

46778

136

Чернігівська

37429

342

790

7

31932

87
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