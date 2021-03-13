Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 березня в Україні зафіксовано 13276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 710, медпрацівників – 382). Кількіть активних хврих - 203 813 осіб.
Від початку кампанії щеплено 47 541 оcобу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 12 березня 2021 року щеплено 9 304 особи, із них вакциновано 1 дозою – 9 304 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
3967
|
|
243
|
|
4897
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
99 270
|
|
46361
|
|
18658
|
|
34 251
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1451744
|
|
1219773
|
|
28158
|
|
7328468
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1451744
|
13276
|
28158
|
243
|
1219773
|
4897
|
м. Київ
|
145959
|
1049
|
2881
|
24
|
98028
|
380
|
Вінницька
|
45329
|
933
|
772
|
8
|
29962
|
254
|
Волинська
|
42234
|
261
|
671
|
3
|
38473
|
164
|
Дніпропетровська
|
78312
|
693
|
2091
|
17
|
69984
|
278
|
Донецька
|
50194
|
464
|
1107
|
1
|
45354
|
273
|
Житомирська
|
58492
|
971
|
937
|
13
|
46433
|
433
|
Закарпатська
|
46564
|
625
|
1084
|
17
|
33701
|
148
|
Запорізька
|
71835
|
345
|
1248
|
8
|
66689
|
236
|
Івано-Франківська
|
72370
|
719
|
1364
|
21
|
52728
|
368
|
Київська
|
81582
|
913
|
1351
|
14
|
72088
|
438
|
Кіровоградська
|
11267
|
84
|
405
|
2
|
8403
|
41
|
Луганська
|
15589
|
91
|
489
|
2
|
14331
|
39
|
Львівська
|
85917
|
879
|
2377
|
14
|
72497
|
97
|
Миколаївська
|
45148
|
378
|
855
|
11
|
39249
|
142
|
Одеська
|
91372
|
767
|
1535
|
13
|
81030
|
12
|
Полтавська
|
48318
|
244
|
1034
|
3
|
43454
|
121
|
Рівненська
|
51173
|
380
|
650
|
2
|
48163
|
182
|
Сумська
|
50860
|
275
|
730
|
11
|
47097
|
140
|
Тернопільська
|
46031
|
399
|
644
|
6
|
40495
|
276
|
Харківська
|
89222
|
837
|
1708
|
14
|
79144
|
299
|
Херсонська
|
22231
|
84
|
663
|
3
|
20565
|
43
|
Хмельницька
|
51998
|
605
|
956
|
10
|
46422
|
182
|
Черкаська
|
50781
|
313
|
673
|
5
|
46773
|
128
|
Чернівецька
|
61537
|
625
|
1143
|
14
|
46778
|
136
|
Чернігівська
|
37429
|
342
|
790
|
7
|
31932
|
87