Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 березня в Україні зафіксовано 13276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 710, медпрацівників – 382). Кількіть активних хврих - 203 813 осіб.

Від початку кампанії щеплено 47 541 оcобу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За 12 березня 2021 року щеплено 9 304 особи, із них вакциновано 1 дозою – 9 304 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3967 летальних випадків – 243 одужало (особи) – 4897 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 99 270 методом ПЛР — 46361 методом ІФА — 18658 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 34 251 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1451744 одужало (особи) – 1219773 летальних випадків – 28158 проведено ПЛР-тестувань – 7328468