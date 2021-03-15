Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 березня в Україні зафіксовано 6792 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 326, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих - 213 108 осіб.

Від початку кампанії щеплено 53 155 оcіб, із них отримали 1 дозу – 53 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За 14 березня 2021 року щеплено 2 018 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 018 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2497 летальних випадків – 130 одужало (особи) – 3491 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 27 598 методом ПЛР — 17338 методом ІФА — 3236 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 7 024 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1467548 одужало (особи) – 1226007 летальних випадків – 28433 проведено ПЛР-тестувань – 7377404

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України