Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 березня в Україні зафіксовано 6792 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 326, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих - 213 108 осіб.
Від початку кампанії щеплено 53 155 оcіб, із них отримали 1 дозу – 53 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 14 березня 2021 року щеплено 2 018 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 018 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2497
|
|
130
|
|
3491
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
27 598
|
|
17338
|
|
3236
|
|
7 024
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1467548
|
|
1226007
|
|
28433
|
|
7377404
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1467548
|
6792
|
28433
|
130
|
1226007
|
3491
|
м. Київ
|
146711
|
313
|
2917
|
20
|
99181
|
816
|
Вінницька
|
46389
|
426
|
780
|
7
|
30476
|
260
|
Волинська
|
42513
|
129
|
674
|
2
|
38535
|
23
|
Дніпропетровська
|
79411
|
439
|
2112
|
5
|
70221
|
117
|
Донецька
|
50625
|
85
|
1114
|
7
|
45366
|
0
|
Житомирська
|
60193
|
778
|
966
|
14
|
46552
|
14
|
Закарпатська
|
47208
|
333
|
1100
|
9
|
34422
|
323
|
Запорізька
|
72010
|
61
|
1255
|
0
|
66844
|
67
|
Івано-Франківська
|
73161
|
330
|
1428
|
31
|
53739
|
760
|
Київська
|
82598
|
464
|
1355
|
0
|
72432
|
135
|
Кіровоградська
|
11333
|
10
|
410
|
3
|
8451
|
36
|
Луганська
|
15635
|
19
|
489
|
0
|
14333
|
0
|
Львівська
|
87059
|
552
|
2393
|
6
|
72725
|
123
|
Миколаївська
|
45802
|
310
|
859
|
2
|
39250
|
0
|
Одеська
|
92264
|
407
|
1535
|
0
|
81100
|
0
|
Полтавська
|
48588
|
165
|
1034
|
0
|
43457
|
0
|
Рівненська
|
51439
|
111
|
652
|
1
|
48250
|
82
|
Сумська
|
51366
|
197
|
732
|
1
|
47284
|
99
|
Тернопільська
|
46670
|
274
|
648
|
2
|
40835
|
184
|
Харківська
|
90164
|
373
|
1721
|
6
|
79696
|
304
|
Херсонська
|
22355
|
53
|
665
|
2
|
20626
|
12
|
Хмельницька
|
52860
|
329
|
962
|
0
|
46477
|
3
|
Черкаська
|
51067
|
144
|
673
|
0
|
46801
|
14
|
Чернівецька
|
62410
|
396
|
1168
|
12
|
47022
|
119
|
Чернігівська
|
37717
|
94
|
791
|
0
|
31932
|
0