15. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 березня  в Україні зафіксовано 6792 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 326, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих - 213 108 осіб.

Від початку кампанії щеплено 53 155 оcіб, із них отримали 1 дозу – 53 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб.

За 14 березня 2021 року щеплено 2 018 осіб, із них вакциновано 1 дозою –  2 018 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2497
  • летальних випадків –

130
  • одужало (особи) –

3491

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

27 598
  • методом ПЛР —

17338
  • методом ІФА —

3236
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

7 024

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1467548
  • одужало (особи) –

1226007
  • летальних випадків –

28433
  • проведено ПЛР-тестувань –

7377404

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1467548

6792

28433

130

1226007

3491

м. Київ

146711

313

2917

20

99181

816

Вінницька

46389

426

780

7

30476

260

Волинська

42513

129

674

2

38535

23

Дніпропетровська

79411

439

2112

5

70221

117

Донецька

50625

85

1114

7

45366

0

Житомирська

60193

778

966

14

46552

14

Закарпатська

47208

333

1100

9

34422

323

Запорізька

72010

61

1255

0

66844

67

Івано-Франківська

73161

330

1428

31

53739

760

Київська

82598

464

1355

0

72432

135

Кіровоградська

11333

10

410

3

8451

36

Луганська

15635

19

489

0

14333

0

Львівська

87059

552

2393

6

72725

123

Миколаївська

45802

310

859

2

39250

0

Одеська

92264

407

1535

0

81100

0

Полтавська

48588

165

1034

0

43457

0

Рівненська

51439

111

652

1

48250

82

Сумська

51366

197

732

1

47284

99

Тернопільська

46670

274

648

2

40835

184

Харківська

90164

373

1721

6

79696

304

Херсонська

22355

53

665

2

20626

12

Хмельницька

52860

329

962

0

46477

3

Черкаська

51067

144

673

0

46801

14

Чернівецька

62410

396

1168

12

47022

119

Чернігівська

37717

94

791

0

31932

0
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