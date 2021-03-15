Європейська медична агенція не підтвердила залежність випадків тромбозу від вакцинації

Європейська медична асоціація не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу. Тож чутки про те, що нібито європейські країни відмовляються від цієї вакцини, – не більше, ніж черговий фейк. Його спростовує Міністерство охорони здоров'я.

Так, 11 березня Італія ухвалила рішення заборонити використання серії доз вакцини як запобіжний захід після повідомлень «про деякі серйозні негативні наслідки»: у непідтвердженої кількості людей утворилися тромби. Однак італійський державний регулятор медицини наголосив, що наразі не встановлено зв'язку між передбачуваними побічними ефектами та введенням доз.

Згодом за Італією скандинавські країни Данія, Ісландія та Норвегія тимчасово припинили процес вакцинації AstraZeneca (Covishield) цією самою партією, яка йшла тільки на Європу. Данія зробила це на 14 днів – мовляв, вакцинацію пов’язують із виникненням тромбів у щеплених.

Дослідження здійснюють відповідні установи в інших країнах ЄС, а також Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), яке відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами у 27-ми країнах-членах ЄС.

«Наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики», – йдеться в повідомленні EMA.

Також агентство EMA повідомило, що не знайшло доказів, які б підтверджували випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, що було зафіксовано в Австрії.

Федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії також дійшов висновку, про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між цими ускладненнями та вакцинацією, а канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що він сам готовий отримати щеплення, "щоб показати, що він довіряє цій вакцині".

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я та її застосовують в Австралії, Південній Кореї, Канаді й країнах ЄС.

МОЗ України