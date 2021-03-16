Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 березня в Україні зафіксовано 9642 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 474, медпрацівників – 313). Кількість активних хворих - 216 284 особи.

Від початку кампанії щеплено 62 083 оcоби, із них отримали 1 дозу – 62 083 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За 15 березня 2021 року щеплено 8 928 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8 928 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2005 летальних випадків – 264 одужало (особи) – 6202 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 76 509 методом ПЛР — 38738 методом ІФА — 18275 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 19 496 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1477190 одужало (особи) – 1232209 летальних випадків – 28697 проведено ПЛР-тестувань – 7416142