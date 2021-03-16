Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 березня в Україні зафіксовано 9642 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 474, медпрацівників – 313). Кількість активних хворих - 216 284 особи.
Від початку кампанії щеплено 62 083 оcоби, із них отримали 1 дозу – 62 083 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 15 березня 2021 року щеплено 8 928 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8 928 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.
|
Також за останню добу:
|
|
2005
|
|
264
|
|
6202
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
76 509
|
|
38738
|
|
18275
|
|
19 496
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1477190
|
|
1232209
|
|
28697
|
|
7416142
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1477190
|
9642
|
28697
|
264
|
1232209
|
6202
|
м. Київ
|
147710
|
999
|
2936
|
19
|
99589
|
408
|
Вінницька
|
47313
|
924
|
795
|
15
|
30734
|
258
|
Волинська
|
42689
|
176
|
680
|
6
|
38689
|
154
|
Дніпропетровська
|
79680
|
269
|
2128
|
16
|
70690
|
469
|
Донецька
|
50911
|
286
|
1115
|
1
|
45483
|
117
|
Житомирська
|
60323
|
130
|
982
|
16
|
46943
|
391
|
Закарпатська
|
47762
|
554
|
1117
|
17
|
34862
|
440
|
Запорізька
|
72317
|
307
|
1255
|
0
|
66952
|
108
|
Івано-Франківська
|
73628
|
467
|
1448
|
20
|
54527
|
788
|
Київська
|
83110
|
512
|
1364
|
9
|
72666
|
234
|
Кіровоградська
|
11379
|
46
|
420
|
10
|
8511
|
60
|
Луганська
|
15736
|
101
|
494
|
5
|
14387
|
54
|
Львівська
|
88124
|
1065
|
2413
|
20
|
73325
|
600
|
Миколаївська
|
46218
|
416
|
876
|
17
|
39459
|
209
|
Одеська
|
92992
|
728
|
1555
|
20
|
81304
|
204
|
Полтавська
|
48901
|
313
|
1039
|
5
|
43633
|
176
|
Рівненська
|
51674
|
235
|
657
|
5
|
48517
|
267
|
Сумська
|
51521
|
155
|
735
|
3
|
47514
|
230
|
Тернопільська
|
46957
|
287
|
652
|
4
|
41052
|
217
|
Харківська
|
90760
|
596
|
1733
|
12
|
79872
|
176
|
Херсонська
|
22385
|
30
|
669
|
4
|
20689
|
63
|
Хмельницька
|
53113
|
253
|
976
|
14
|
46762
|
285
|
Черкаська
|
51310
|
243
|
679
|
6
|
46931
|
130
|
Чернівецька
|
62937
|
527
|
1182
|
14
|
47134
|
112
|
Чернігівська
|
37740
|
23
|
797
|
6
|
31984
|
52