16. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 березня  в Україні зафіксовано 9642 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 474, медпрацівників – 313). Кількість активних хворих - 216 284 особи.

Від початку кампанії щеплено 62 083 оcоби, із них отримали 1 дозу – 62 083 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб.

За 15 березня 2021 року щеплено 8 928 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8 928 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2005
  • летальних випадків –

264
  • одужало (особи) –

6202

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

76 509
  • методом ПЛР —

38738
  • методом ІФА —

18275
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19 496

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1477190
  • одужало (особи) –

1232209
  • летальних випадків –

28697
  • проведено ПЛР-тестувань –

7416142

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1477190

9642

28697

264

1232209

6202

м. Київ

147710

999

2936

19

99589

408

Вінницька

47313

924

795

15

30734

258

Волинська

42689

176

680

6

38689

154

Дніпропетровська

79680

269

2128

16

70690

469

Донецька

50911

286

1115

1

45483

117

Житомирська

60323

130

982

16

46943

391

Закарпатська

47762

554

1117

17

34862

440

Запорізька

72317

307

1255

0

66952

108

Івано-Франківська

73628

467

1448

20

54527

788

Київська

83110

512

1364

9

72666

234

Кіровоградська

11379

46

420

10

8511

60

Луганська

15736

101

494

5

14387

54

Львівська

88124

1065

2413

20

73325

600

Миколаївська

46218

416

876

17

39459

209

Одеська

92992

728

1555

20

81304

204

Полтавська

48901

313

1039

5

43633

176

Рівненська

51674

235

657

5

48517

267

Сумська

51521

155

735

3

47514

230

Тернопільська

46957

287

652

4

41052

217

Харківська

90760

596

1733

12

79872

176

Херсонська

22385

30

669

4

20689

63

Хмельницька

53113

253

976

14

46762

285

Черкаська

51310

243

679

6

46931

130

Чернівецька

62937

527

1182

14

47134

112

Чернігівська

37740

23

797

6

31984

52
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