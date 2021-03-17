17. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 березня  в Україні зафіксовано 11833 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 609, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих - 222 361 особа.

​​9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) — 1 особи.
Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4887
  • летальних випадків –

289
  • одужало (особи) –

5467

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

121 144
  • методом ПЛР —

50966
  • методом ІФА —

22035
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

48 143

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1489023
  • одужало (особи) –

1237676
  • летальних випадків –

28986
  • проведено ПЛР-тестувань –

7467108

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1489023

11833

28986

289

1237676

5467

м. Київ

148831

1121

2961

25

99880

291

Вінницька

48063

750

807

12

30954

220

Волинська

42928

239

688

8

38846

157

Дніпропетровська

80219

539

2148

20

71135

445

Донецька

51284

373

1134

19

45617

134

Житомирська

60805

482

993

11

47141

198

Закарпатська

48319

557

1132

15

35256

394

Запорізька

72665

348

1265

10

67221

269

Івано-Франківська

74134

506

1471

23

55021

494

Київська

83740

630

1380

16

73086

420

Кіровоградська

11491

112

422

2

8544

33

Луганська

15846

110

497

3

14494

107

Львівська

89008

884

2430

17

73619

294

Миколаївська

46670

452

888

12

39599

140

Одеська

93875

883

1571

16

81424

120

Полтавська

49166

265

1046

7

43730

97

Рівненська

52107

433

659

2

48688

171

Сумська

51804

283

742

7

47680

166

Тернопільська

47442

485

666

14

41302

250

Харківська

91510

750

1750

17

80051

179

Херсонська

22451

66

670

1

20749

60

Хмельницька

53816

703

983

7

47013

251

Черкаська

51607

297

685

6

47105

174

Чернівецька

63418

481

1197

15

47372

238

Чернігівська

37824

84

801

4

32149

165
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