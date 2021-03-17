Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11833 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 609, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих - 222 361 особа.
9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) — 1 особи.
Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
4887
|
|
289
|
|
5467
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
121 144
|
|
50966
|
|
22035
|
|
48 143
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1489023
|
|
1237676
|
|
28986
|
|
7467108
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1489023
|
11833
|
28986
|
289
|
1237676
|
5467
|
м. Київ
|
148831
|
1121
|
2961
|
25
|
99880
|
291
|
Вінницька
|
48063
|
750
|
807
|
12
|
30954
|
220
|
Волинська
|
42928
|
239
|
688
|
8
|
38846
|
157
|
Дніпропетровська
|
80219
|
539
|
2148
|
20
|
71135
|
445
|
Донецька
|
51284
|
373
|
1134
|
19
|
45617
|
134
|
Житомирська
|
60805
|
482
|
993
|
11
|
47141
|
198
|
Закарпатська
|
48319
|
557
|
1132
|
15
|
35256
|
394
|
Запорізька
|
72665
|
348
|
1265
|
10
|
67221
|
269
|
Івано-Франківська
|
74134
|
506
|
1471
|
23
|
55021
|
494
|
Київська
|
83740
|
630
|
1380
|
16
|
73086
|
420
|
Кіровоградська
|
11491
|
112
|
422
|
2
|
8544
|
33
|
Луганська
|
15846
|
110
|
497
|
3
|
14494
|
107
|
Львівська
|
89008
|
884
|
2430
|
17
|
73619
|
294
|
Миколаївська
|
46670
|
452
|
888
|
12
|
39599
|
140
|
Одеська
|
93875
|
883
|
1571
|
16
|
81424
|
120
|
Полтавська
|
49166
|
265
|
1046
|
7
|
43730
|
97
|
Рівненська
|
52107
|
433
|
659
|
2
|
48688
|
171
|
Сумська
|
51804
|
283
|
742
|
7
|
47680
|
166
|
Тернопільська
|
47442
|
485
|
666
|
14
|
41302
|
250
|
Харківська
|
91510
|
750
|
1750
|
17
|
80051
|
179
|
Херсонська
|
22451
|
66
|
670
|
1
|
20749
|
60
|
Хмельницька
|
53816
|
703
|
983
|
7
|
47013
|
251
|
Черкаська
|
51607
|
297
|
685
|
6
|
47105
|
174
|
Чернівецька
|
63418
|
481
|
1197
|
15
|
47372
|
238
|
Чернігівська
|
37824
|
84
|
801
|
4
|
32149
|
165