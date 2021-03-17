Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11833 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 609, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих - 222 361 особа.

​​9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) — 1 особи.

Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4887 летальних випадків – 289 одужало (особи) – 5467 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 121 144 методом ПЛР — 50966 методом ІФА — 22035 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 48 143 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1489023 одужало (особи) – 1237676 летальних випадків – 28986 проведено ПЛР-тестувань – 7467108