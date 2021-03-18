18. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 березня  в Україні зафіксовано 15053 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 744, медпрацівників – 425). Кількість активних хворих - 230 633 особи.

Від початку кампанії щеплено 81 755 оcіб, із них отримали 1 дозу – 81 754 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 17 березня 2021 року щеплено 9 832 особи, із них вакциновано 1 дозою –  9 832 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

4376
  • летальних випадків –

267
  • одужало (особи) –

6514

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

118 780
  • методом ПЛР —

53039
  • методом ІФА —

21782
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

43 959

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1504076
  • одужало (особи) –

1244190
  • летальних випадків –

29253
  • проведено ПЛР-тестувань –

7520147

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1504076

15053

29253

267

1244190

6514

м. Київ

149923

1092

2991

30

100423

543

Вінницька

48814

751

822

15

31236

282

Волинська

43258

330

694

6

39025

179

Дніпропетровська

80874

655

2160

12

71576

441

Донецька

51935

651

1160

26

45750

133

Житомирська

62203

1398

1003

10

47596

455

Закарпатська

48933

614

1146

14

35611

355

Запорізька

73093

428

1279

14

67438

217

Івано-Франківська

74693

559

1490

19

55511

490

Київська

84467

727

1398

18

73625

539

Кіровоградська

11640

149

423

1

8583

39

Луганська

15920

74

498

1

14515

21

Львівська

90100

1092

2442

12

74026

407

Миколаївська

47094

424

897

9

39790

191

Одеська

94872

997

1587

16

81505

81

Полтавська

49560

394

1052

6

43823

93

Рівненська

52497

390

667

8

48952

264

Сумська

52374

570

747

5

47828

148

Тернопільська

48134

692

673

7

41655

353

Харківська

92242

732

1766

16

80305

254

Херсонська

22547

96

671

1

20802

53

Хмельницька

54616

800

987

4

47464

451

Черкаська

51974

367

686

1

47230

125

Чернівецька

64014

596

1207

10

47615

243

Чернігівська

38299

475

807

6

32306

157
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