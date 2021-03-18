Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 березня в Україні зафіксовано 15053 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 744, медпрацівників – 425). Кількість активних хворих - 230 633 особи.
Від початку кампанії щеплено 81 755 оcіб, із них отримали 1 дозу – 81 754 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 17 березня 2021 року щеплено 9 832 особи, із них вакциновано 1 дозою – 9 832 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.
|
Також за останню добу:
|
|
4376
|
|
267
|
|
6514
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
118 780
|
|
53039
|
|
21782
|
|
43 959
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1504076
|
|
1244190
|
|
29253
|
|
7520147
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1504076
|
15053
|
29253
|
267
|
1244190
|
6514
|
м. Київ
|
149923
|
1092
|
2991
|
30
|
100423
|
543
|
Вінницька
|
48814
|
751
|
822
|
15
|
31236
|
282
|
Волинська
|
43258
|
330
|
694
|
6
|
39025
|
179
|
Дніпропетровська
|
80874
|
655
|
2160
|
12
|
71576
|
441
|
Донецька
|
51935
|
651
|
1160
|
26
|
45750
|
133
|
Житомирська
|
62203
|
1398
|
1003
|
10
|
47596
|
455
|
Закарпатська
|
48933
|
614
|
1146
|
14
|
35611
|
355
|
Запорізька
|
73093
|
428
|
1279
|
14
|
67438
|
217
|
Івано-Франківська
|
74693
|
559
|
1490
|
19
|
55511
|
490
|
Київська
|
84467
|
727
|
1398
|
18
|
73625
|
539
|
Кіровоградська
|
11640
|
149
|
423
|
1
|
8583
|
39
|
Луганська
|
15920
|
74
|
498
|
1
|
14515
|
21
|
Львівська
|
90100
|
1092
|
2442
|
12
|
74026
|
407
|
Миколаївська
|
47094
|
424
|
897
|
9
|
39790
|
191
|
Одеська
|
94872
|
997
|
1587
|
16
|
81505
|
81
|
Полтавська
|
49560
|
394
|
1052
|
6
|
43823
|
93
|
Рівненська
|
52497
|
390
|
667
|
8
|
48952
|
264
|
Сумська
|
52374
|
570
|
747
|
5
|
47828
|
148
|
Тернопільська
|
48134
|
692
|
673
|
7
|
41655
|
353
|
Харківська
|
92242
|
732
|
1766
|
16
|
80305
|
254
|
Херсонська
|
22547
|
96
|
671
|
1
|
20802
|
53
|
Хмельницька
|
54616
|
800
|
987
|
4
|
47464
|
451
|
Черкаська
|
51974
|
367
|
686
|
1
|
47230
|
125
|
Чернівецька
|
64014
|
596
|
1207
|
10
|
47615
|
243
|
Чернігівська
|
38299
|
475
|
807
|
6
|
32306
|
157