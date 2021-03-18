Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 березня в Україні зафіксовано 15053 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 744, медпрацівників – 425). Кількість активних хворих - 230 633 особи.

Від початку кампанії щеплено 81 755 оcіб, із них отримали 1 дозу – 81 754 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 17 березня 2021 року щеплено 9 832 особи, із них вакциновано 1 дозою – 9 832 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4376 летальних випадків – 267 одужало (особи) – 6514 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 118 780 методом ПЛР — 53039 методом ІФА — 21782 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 43 959 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1504076 одужало (особи) – 1244190 летальних випадків – 29253 проведено ПЛР-тестувань – 7520147

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України