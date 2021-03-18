До кінця березня регіони отримають понад 400 нових автомобілів швидкої допомоги

До кінця березня кожна область отримає нові автомобілі швидкої допомоги. Наказ про їх розподіл підписав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. 416 «швидких» будуть відправлені в регіони відповідно до договорів, укладених Державним підприємством «Медичні закупівлі України». Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

«Кількісно розподіл затвердили з огляду на закупівлі попередніх років. Міністерство враховувало об’єктивну потребу кожного регіону», – сказала Світлана Шаталова.

273 автомобілі – типу В. Це стандартні лінійні швидкі, найпоширеніші у використанні.

Ще 143 автомобілі – типу С. Це так звані реанімобілі, особливо потрібні в час пандемії COVID-19.

«Загальна сума коштів, витрачена з державного бюджету на закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, – 728 мільйонів гривень. Комплектація обладнання уперше здійснена за стандартом Євросоюзу», – наголосила Світлана Шаталова.

Розподілено автомобілі таким чином:

Волинська область – 10;

Дніпропетровська – 25;

Житомирська – 25;

Запорізька – 26;

Закарпатська – 9;

Івано-Франківська – 26;

Кіровоградська – 43;

Київська – 42;

Луганська – 28;

Львівська – 50;

Миколаївська – 20;

Рівненська – 18;

Сумська – 10;

Харківська – 24;

Херсонська – 6;

Хмельницька – 9;

Черкаська – 8;

Чернівецька – 23;

Чернігівська – 14;

Нині в Україні, за наявними офіційними даними, працює 2947 автомобілів екстреної медичної допомоги, з них приблизно 700 – з терміном експлуатації більше як 10 років, понад 1600 – 5–10 років.

МОЗ України