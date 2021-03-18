18. 03. 2021
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До кінця березня регіони отримають понад 400 нових автомобілів швидкої допомоги

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До кінця березня кожна область отримає нові автомобілі швидкої допомоги. Наказ про їх розподіл підписав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. 416 «швидких» будуть відправлені в регіони відповідно до договорів, укладених Державним підприємством «Медичні закупівлі України». Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.  

«Кількісно розподіл затвердили з огляду на закупівлі попередніх років. Міністерство враховувало об’єктивну потребу кожного регіону», – сказала Світлана Шаталова.

273 автомобілі – типу В. Це стандартні лінійні швидкі, найпоширеніші у використанні.

Ще 143 автомобілі – типу С. Це так звані реанімобілі, особливо потрібні в час пандемії COVID-19.

«Загальна сума коштів, витрачена з державного бюджету на закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, – 728 мільйонів гривень. Комплектація обладнання уперше здійснена за стандартом Євросоюзу», – наголосила Світлана Шаталова.

 

Розподілено автомобілі таким чином:

Волинська область – 10;

Дніпропетровська – 25;

Житомирська – 25;

Запорізька – 26;

Закарпатська – 9;

Івано-Франківська – 26;

Кіровоградська – 43;

Київська – 42;

Луганська – 28;

Львівська  – 50;

Миколаївська – 20;

Рівненська – 18;

Сумська – 10;

Харківська – 24;

Херсонська – 6;

Хмельницька – 9;

Черкаська – 8;

Чернівецька – 23;

Чернігівська – 14;

Нині в Україні, за наявними офіційними даними, працює 2947 автомобілів екстреної медичної допомоги, з них приблизно 700 – з терміном експлуатації більше як 10 років, понад 1600 – 5–10 років.

МОЗ України

 

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