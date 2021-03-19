Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 березня в Україні зафіксовано 15 850 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 830, медпрацівників – 401). Кількість активних хворих - 241 629 осіб.
Від початку кампанії щеплено 92 714 оcіб, із них отримали 1 дозу – 92 713 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 18 березня 2021 року щеплено 10 959 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 10 959 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.
|
Також за останню добу:
|
|
4 444
|
|
262
|
|
4592
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
115 274
|
|
53379
|
|
21241
|
|
40 654
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1519926
|
|
1248782
|
|
29515
|
|
7573737
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1519926
|
15850
|
29515
|
262
|
1248782
|
4592
|
м. Київ
|
151133
|
1210
|
3015
|
24
|
100804
|
381
|
Вінницька
|
49762
|
948
|
837
|
15
|
31477
|
241
|
Волинська
|
43606
|
348
|
702
|
8
|
39193
|
168
|
Дніпропетровська
|
81590
|
716
|
2180
|
20
|
71830
|
254
|
Донецька
|
52606
|
671
|
1161
|
1
|
45887
|
137
|
Житомирська
|
63116
|
913
|
1021
|
18
|
47913
|
317
|
Закарпатська
|
49479
|
546
|
1161
|
15
|
36046
|
435
|
Запорізька
|
73501
|
408
|
1288
|
9
|
67537
|
99
|
Івано-Франківська
|
75199
|
506
|
1511
|
21
|
55756
|
245
|
Київська
|
85601
|
1134
|
1425
|
27
|
73978
|
353
|
Кіровоградська
|
11798
|
158
|
427
|
4
|
8611
|
28
|
Луганська
|
16067
|
147
|
499
|
1
|
14543
|
28
|
Львівська
|
91240
|
1140
|
2449
|
7
|
74320
|
294
|
Миколаївська
|
47513
|
419
|
906
|
9
|
39919
|
129
|
Одеська
|
95807
|
935
|
1595
|
8
|
81551
|
46
|
Полтавська
|
50103
|
543
|
1066
|
14
|
43931
|
108
|
Рівненська
|
52940
|
443
|
676
|
9
|
49098
|
146
|
Сумська
|
52863
|
489
|
749
|
2
|
47941
|
113
|
Тернопільська
|
48762
|
628
|
678
|
5
|
41912
|
257
|
Харківська
|
93327
|
1085
|
1776
|
10
|
80472
|
167
|
Херсонська
|
22688
|
141
|
671
|
0
|
20830
|
28
|
Хмельницька
|
55471
|
855
|
1003
|
16
|
47786
|
322
|
Черкаська
|
52510
|
536
|
691
|
5
|
47319
|
89
|
Чернівецька
|
64598
|
584
|
1219
|
12
|
47782
|
167
|
Чернігівська
|
38646
|
347
|
809
|
2
|
32346
|
40