19. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 березня  в Україні зафіксовано 15 850 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 830, медпрацівників – 401). Кількість активних хворих - 241 629 осіб.

Від початку кампанії щеплено 92 714 оcіб, із них отримали 1 дозу – 92 713 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 18 березня 2021 року щеплено 10 959 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 10 959 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4 444
  • летальних випадків –

262
  • одужало (особи) –

4592

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

115 274
  • методом ПЛР —

53379
  • методом ІФА —

21241
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

40 654

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1519926
  • одужало (особи) –

1248782
  • летальних випадків –

29515
  • проведено ПЛР-тестувань –

7573737

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1519926

15850

29515

262

1248782

4592

м. Київ

151133

1210

3015

24

100804

381

Вінницька

49762

948

837

15

31477

241

Волинська

43606

348

702

8

39193

168

Дніпропетровська

81590

716

2180

20

71830

254

Донецька

52606

671

1161

1

45887

137

Житомирська

63116

913

1021

18

47913

317

Закарпатська

49479

546

1161

15

36046

435

Запорізька

73501

408

1288

9

67537

99

Івано-Франківська

75199

506

1511

21

55756

245

Київська

85601

1134

1425

27

73978

353

Кіровоградська

11798

158

427

4

8611

28

Луганська

16067

147

499

1

14543

28

Львівська

91240

1140

2449

7

74320

294

Миколаївська

47513

419

906

9

39919

129

Одеська

95807

935

1595

8

81551

46

Полтавська

50103

543

1066

14

43931

108

Рівненська

52940

443

676

9

49098

146

Сумська

52863

489

749

2

47941

113

Тернопільська

48762

628

678

5

41912

257

Харківська

93327

1085

1776

10

80472

167

Херсонська

22688

141

671

0

20830

28

Хмельницька

55471

855

1003

16

47786

322

Черкаська

52510

536

691

5

47319

89

Чернівецька

64598

584

1219

12

47782

167

Чернігівська

38646

347

809

2

32346

40
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