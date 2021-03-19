Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 березня в Україні зафіксовано 15 850 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 830, медпрацівників – 401). Кількість активних хворих - 241 629 осіб.

Від початку кампанії щеплено 92 714 оcіб, із них отримали 1 дозу – 92 713 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 18 березня 2021 року щеплено 10 959 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 10 959 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4 444 летальних випадків – 262 одужало (особи) – 4592 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 115 274 методом ПЛР — 53379 методом ІФА — 21241 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 40 654 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1519926 одужало (особи) – 1248782 летальних випадків – 29515 проведено ПЛР-тестувань – 7573737

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України