Максим Степанов: «Україна переходить до другого етапу вакцинації»

Менше ніж за місяць від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 Україна розпочинає другий етап вакцинації. З 22 березня стартує робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинація сімейних лікарів. Про це під час виступу у Верховній Раді розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Станом на сьогодні в Україні вакциновано 92 713 людей. Найближчим часом буде постачання додаткових партій вакцин. Так, 1,5 мільйони доз AstraZeneca (Covishield) очікують на відправлення в Україну від індійського Serum Institute. Зареєстрована в Україні та очікується також вакцина CoronaVac від виробника Sinovac Biotech.

«Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин і визнаним світовим авторитетом у виробництві імунобіологічних препаратів. Вона щорічно виготовляє 300–500 млн доз вакцин високої якості й постачає їх за контрактами в 34 країни світу», – зазначив Максим Степанов.

Очільник МОЗ також поінформував, що керівництво фонду UNICEF, зустріч із яким відбулася напередодні, запевнило в тому, що до кінця березня – початку квітня в рамках міжнародної ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1 млн доз.

Окрім цього, за попередніми домовленостями очікується постачання вже законтрактованої американської вакцини NovaVax та індійської від Bharat Biotech.

«Обидві вакцини на всіх етапах клінічних досліджень показали дуже високі результати. Доведена ефективність NovaVax склала 89,3%, а Covaxin від Bharat Biotech досягла показника в 81%, – сказав Максим Степанов. – У такий спосіб наша стратегія, яка направлена на забезпечення вакцинами всіх охочих протягом цього календарного року, вже виконується, а мета – досягнення колективного імунітету в 60% вакцинованих є абсолютно досяжною».

Нагадаємо, вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого. Відповідно до Дорожньої карти вакцинації, щеплення відбуватиметься в п’ять етапів.

МОЗ України