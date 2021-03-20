Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 березня в Україні зафіксовано 15 292 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 797, медпрацівників – 367). Кількість активних хворих - 251 471 особа.
Від початку кампанії щеплено 104 342 оcіб, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 19 березня 2021 року щеплено 11 628 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 11 628 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.
|
Також за останню добу:
|
|
4369
|
|
260
|
|
5190
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
114 719
|
|
50800
|
|
23398
|
|
40 521
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1535218
|
|
1253972
|
|
29775
|
|
7624537
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1535218
|
15292
|
29775
|
260
|
1253972
|
5190
|
м. Київ
|
152203
|
1070
|
3034
|
19
|
101218
|
414
|
Вінницька
|
50585
|
823
|
852
|
15
|
31662
|
185
|
Волинська
|
43846
|
240
|
707
|
5
|
39262
|
69
|
Дніпропетровська
|
82694
|
1104
|
2201
|
21
|
72072
|
242
|
Донецька
|
53189
|
583
|
1161
|
0
|
46082
|
195
|
Житомирська
|
64198
|
1082
|
1034
|
13
|
47954
|
41
|
Закарпатська
|
49845
|
366
|
1172
|
11
|
36496
|
450
|
Запорізька
|
73986
|
485
|
1302
|
14
|
67717
|
180
|
Івано-Франківська
|
75609
|
410
|
1535
|
24
|
56250
|
494
|
Київська
|
86637
|
1036
|
1438
|
13
|
74375
|
397
|
Кіровоградська
|
11935
|
137
|
431
|
4
|
8644
|
33
|
Луганська
|
16182
|
115
|
500
|
1
|
14572
|
29
|
Львівська
|
92420
|
1180
|
2474
|
25
|
74772
|
452
|
Миколаївська
|
47921
|
408
|
920
|
14
|
40229
|
310
|
Одеська
|
96844
|
1037
|
1606
|
11
|
81551
|
0
|
Полтавська
|
50503
|
400
|
1072
|
6
|
44089
|
158
|
Рівненська
|
53372
|
432
|
684
|
8
|
49233
|
135
|
Сумська
|
53427
|
564
|
749
|
0
|
48039
|
98
|
Тернопільська
|
49360
|
598
|
686
|
8
|
42181
|
269
|
Харківська
|
94081
|
754
|
1791
|
15
|
80685
|
213
|
Херсонська
|
22778
|
90
|
673
|
2
|
20877
|
47
|
Хмельницька
|
56342
|
871
|
1016
|
13
|
47995
|
209
|
Черкаська
|
53092
|
582
|
692
|
1
|
47551
|
232
|
Чернівецька
|
65137
|
539
|
1234
|
15
|
47969
|
187
|
Чернігівська
|
39032
|
386
|
811
|
2
|
32497
|
151