20. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 березня  в Україні зафіксовано 15 292 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 797, медпрацівників – 367). Кількість активних хворих - 251 471 особа.

Від початку кампанії щеплено 104 342 оcіб, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 19 березня 2021 року щеплено 11 628 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 11 628 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4369
  • летальних випадків –

260
  • одужало (особи) –

5190

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

114 719
  • методом ПЛР —

50800
  • методом ІФА —

23398
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

40 521

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1535218
  • одужало (особи) –

1253972
  • летальних випадків –

29775
  • проведено ПЛР-тестувань –

7624537

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1535218

15292

29775

260

1253972

5190

м. Київ

152203

1070

3034

19

101218

414

Вінницька

50585

823

852

15

31662

185

Волинська

43846

240

707

5

39262

69

Дніпропетровська

82694

1104

2201

21

72072

242

Донецька

53189

583

1161

0

46082

195

Житомирська

64198

1082

1034

13

47954

41

Закарпатська

49845

366

1172

11

36496

450

Запорізька

73986

485

1302

14

67717

180

Івано-Франківська

75609

410

1535

24

56250

494

Київська

86637

1036

1438

13

74375

397

Кіровоградська

11935

137

431

4

8644

33

Луганська

16182

115

500

1

14572

29

Львівська

92420

1180

2474

25

74772

452

Миколаївська

47921

408

920

14

40229

310

Одеська

96844

1037

1606

11

81551

0

Полтавська

50503

400

1072

6

44089

158

Рівненська

53372

432

684

8

49233

135

Сумська

53427

564

749

0

48039

98

Тернопільська

49360

598

686

8

42181

269

Харківська

94081

754

1791

15

80685

213

Херсонська

22778

90

673

2

20877

47

Хмельницька

56342

871

1016

13

47995

209

Черкаська

53092

582

692

1

47551

232

Чернівецька

65137

539

1234

15

47969

187

Чернігівська

39032

386

811

2

32497

151
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