Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 березня в Україні зафіксовано 15 292 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 797, медпрацівників – 367). Кількість активних хворих - 251 471 особа.

Від початку кампанії щеплено 104 342 оcіб, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 19 березня 2021 року щеплено 11 628 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 11 628 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4369 летальних випадків – 260 одужало (особи) – 5190 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 114 719 методом ПЛР — 50800 методом ІФА — 23398 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 40 521 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1535218 одужало (особи) – 1253972 летальних випадків – 29775 проведено ПЛР-тестувань – 7624537

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України