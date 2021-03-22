Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 7893 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 413, медпрацівників – 161). Кількість активних хворих - 263 316 осіб.
Від початку кампанії щеплено 111 025 оcіб, із них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 21 березня 2021 року щеплено 2 715 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 715 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
3026
|
|
157
|
|
2993
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
34 129
|
|
21611
|
|
4418
|
|
8 100
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1554256
|
|
1260842
|
|
30098
|
|
7681388
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1554256
|
7893
|
30098
|
157
|
1260842
|
2993
|
м. Київ
|
152986
|
349
|
3082
|
20
|
101944
|
492
|
Вінницька
|
51762
|
513
|
881
|
15
|
32105
|
189
|
Волинська
|
44205
|
186
|
721
|
8
|
39454
|
110
|
Дніпропетровська
|
83909
|
455
|
2216
|
2
|
72363
|
163
|
Донецька
|
53772
|
210
|
1169
|
8
|
46130
|
28
|
Житомирська
|
65592
|
580
|
1052
|
9
|
48260
|
47
|
Закарпатська
|
50501
|
289
|
1183
|
5
|
36941
|
134
|
Запорізька
|
74449
|
189
|
1308
|
6
|
67923
|
104
|
Івано-Франківська
|
76181
|
241
|
1561
|
12
|
56939
|
405
|
Київська
|
87848
|
557
|
1445
|
2
|
74722
|
64
|
Кіровоградська
|
12034
|
4
|
438
|
3
|
8708
|
34
|
Луганська
|
16222
|
17
|
502
|
0
|
14594
|
0
|
Львівська
|
94474
|
937
|
2494
|
12
|
75290
|
259
|
Миколаївська
|
48575
|
301
|
935
|
12
|
40573
|
1
|
Одеська
|
98249
|
745
|
1613
|
2
|
81721
|
32
|
Полтавська
|
50900
|
130
|
1076
|
0
|
44091
|
0
|
Рівненська
|
53714
|
125
|
691
|
4
|
49402
|
40
|
Сумська
|
54104
|
289
|
752
|
1
|
48134
|
68
|
Тернопільська
|
50012
|
276
|
700
|
7
|
42478
|
161
|
Харківська
|
95416
|
456
|
1818
|
15
|
81415
|
414
|
Херсонська
|
23029
|
86
|
678
|
3
|
20906
|
17
|
Хмельницька
|
57280
|
198
|
1025
|
1
|
48207
|
18
|
Черкаська
|
53630
|
247
|
694
|
1
|
47675
|
10
|
Чернівецька
|
65939
|
384
|
1251
|
9
|
48333
|
171
|
Чернігівська
|
39473
|
129
|
813
|
0
|
32534
|
32