Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 7893 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 413, медпрацівників – 161). Кількість активних хворих - 263 316 осіб.

Від початку кампанії щеплено 111 025 оcіб, із них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 21 березня 2021 року щеплено 2 715 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 715 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3026 летальних випадків – 157 одужало (особи) – 2993 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 34 129 методом ПЛР — 21611 методом ІФА — 4418 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 8 100 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1554256 одужало (особи) – 1260842 летальних випадків – 30098 проведено ПЛР-тестувань – 7681388

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України