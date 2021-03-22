22. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 березня  в Україні зафіксовано 7893 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 413, медпрацівників – 161). Кількість активних хворих - 263 316 осіб.

Від початку кампанії щеплено 111 025 оcіб, із них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 21 березня 2021 року щеплено 2 715 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 715 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3026
  • летальних випадків –

157
  • одужало (особи) –

2993

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

34 129
  • методом ПЛР —

21611
  • методом ІФА —

4418
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

8 100

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1554256
  • одужало (особи) –

1260842
  • летальних випадків –

30098
  • проведено ПЛР-тестувань –

7681388

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1554256

7893

30098

157

1260842

2993

м. Київ

152986

349

3082

20

101944

492

Вінницька

51762

513

881

15

32105

189

Волинська

44205

186

721

8

39454

110

Дніпропетровська

83909

455

2216

2

72363

163

Донецька

53772

210

1169

8

46130

28

Житомирська

65592

580

1052

9

48260

47

Закарпатська

50501

289

1183

5

36941

134

Запорізька

74449

189

1308

6

67923

104

Івано-Франківська

76181

241

1561

12

56939

405

Київська

87848

557

1445

2

74722

64

Кіровоградська

12034

4

438

3

8708

34

Луганська

16222

17

502

0

14594

0

Львівська

94474

937

2494

12

75290

259

Миколаївська

48575

301

935

12

40573

1

Одеська

98249

745

1613

2

81721

32

Полтавська

50900

130

1076

0

44091

0

Рівненська

53714

125

691

4

49402

40

Сумська

54104

289

752

1

48134

68

Тернопільська

50012

276

700

7

42478

161

Харківська

95416

456

1818

15

81415

414

Херсонська

23029

86

678

3

20906

17

Хмельницька

57280

198

1025

1

48207

18

Черкаська

53630

247

694

1

47675

10

Чернівецька

65939

384

1251

9

48333

171

Чернігівська

39473

129

813

0

32534

32
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