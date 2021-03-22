«Розпочинаємо імунізацію сімейних лікарів і відкриваємо кабінети щеплень», – Максим Степанов

З 22 березня в Україні розпочинається чергова ланка другого етапу вакцинації – імунізація сімейних лікарів та відкриття стаціонарних пунктів щеплень. Згодом доєднаються працівники соціальної сфери, системи громадського здоров’я, а також люди, старші за 80 років, які записалися в чергу через додаток Дія або через сімейних лікарів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Одночасно, за словами міністра, триватиме вакцинація тих категорій громадян, які мають отримати щеплення на першому етапі – це медики, залучені до боротьби з COVID-19, і військові в зоні ООС. Також Максим Степанов повідомив, що до мобільних бригад, які наразі організовують вакцинацію, додається 565 стаціонарних пунктів щеплень. Всього в рамках другого етапу їх кількість буде збільшена до 2500. Вони розпочнуть свою роботу в разі надходження нових вакцин.

«Загалом протягом другого етапу вакцинації ми плануємо охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, системи громадського здоров’я та соціальної сфери.

Важливо розуміти, що етапи вакцинації, згідно з Дорожньою картою, можуть реалізовуватись одночасно. Алгоритми достатньо гнучкі. На практиці це означає, що розгортання другого етапу можливе з одночасним функціонуванням першого, що ми й зробили. Саме для цього розробили вакцинальну кампанію на двох платформах – мобільні бригади та стаціонарні пункти щеплень», – наголосив міністр.

За словами Максима Степанова, станом на ранок 22 березня вакцинація перетнула позначку в 100 000 і досягла цифри в 111 025 щеплень.

МОЗ України