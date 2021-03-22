МОЗ продовжує планову діяльність з отримання додаткових вакцин проти COVID-19

МОЗ продовжує планову діяльність у напрямі отримання додаткових партій вакцин проти COVID-19 як згідно з укладеними контрактами, так і в рамках глобальної ініціативи COVAX, до якої долучена Україна. Про це повідомив на брифінгу Міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він розповів і про певні труднощі, пов’язані з отриманням партій вакцин.

«Ці труднощі виникають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Це відбувається у зв'язку з тим, що наші світові фармвиробники, які безпосередньо розробляли вакцини, робили це достатньо швидко. І третя стадія клінічних досліджень, як це передбачається у звичайних умовах, ще не завершена», – зазначив Максим Степанов.

Щоб прискорити процес отримання препаратів для вакцинації, за ініціативи МОЗ парламент ухвалив законопроект №5247 про внесення змін до Закону «Про лікарські засоби», яким дозволив екстрене використання вакцин. Міністр наголосив, що внесення подібних змін до законодавства – світова практика, яку застосовують у багатьох країнах, зокрема в ЄС, Великобританії, США та Новій Зеландії.

Водночас, за словами Максима Степанова, для МОЗ в ухваленні цього законопроекту критично важливим є захищеність людей від можливих наслідків використання вакцин. На його переконання, користь від щеплення в багато разів перевищує можливі побічні ефекти. Адже вакцинована людина якщо і захворіє, то перенесе хворобу безсимптомно, у легкій формі.

Міністр зазначив, що, на жаль, «навколо вакцини багато маніпуляцій, фейків» і це заважає лікарям, адже «вакцинація дорівнює життю». Водночас Максим Степанов повідомив, що буде створений відповідний Фонд щодо покриття шкоди, яка може бути завдана внаслідок використання вакцини.

МОЗ України