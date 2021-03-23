23. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 березня  в Україні зафіксовано 11476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 606, медпрацівників – 357). Кількість активних хворих - 266 415 осіб.

Від початку кампанії щеплено 121 929 оcіб, із них отримали 1 дозу – 121 928 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 22 березня 2021 року щеплено 10 904 особи, із них вакциновано 1 дозою – 10 904 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2519
  • летальних випадків –

333
  • одужало (особи) –

8044

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

88 673
  • методом ПЛР —

44647
  • методом ІФА —

21526
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

22 500

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1 565 732
  • одужало (особи) –

1 268 886
  • летальних випадків –

30 431
  • проведено ПЛР-тестувань –

7 726 035

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1565732

11476

30431

333

1268886

8044

м. Київ

154036

1050

3114

32

102789

845

Вінницька

52478

716

901

20

32617

512

Волинська

44430

225

728

7

39630

176

Дніпропетровська

84513

604

2218

2

72586

223

Донецька

54042

270

1199

30

46232

102

Житомирська

65778

186

1076

24

48902

642

Закарпатська

50929

428

1196

13

37305

364

Запорізька

74789

340

1322

14

68169

246

Івано-Франківська

76532

351

1577

16

57912

973

Київська

88575

727

1461

16

74953

231

Кіровоградська

12091

57

440

2

8772

64

Луганська

16369

147

504

2

14643

49

Львівська

95469

995

2517

23

75857

567

Миколаївська

49004

429

943

8

40749

176

Одеська

99371

1122

1626

13

81899

178

Полтавська

51597

697

1092

16

44460

369

Рівненська

54090

376

704

13

49653

251

Сумська

54296

192

756

4

48381

247

Тернопільська

50442

430

711

11

42796

318

Харківська

96259

843

1830

12

81769

354

Херсонська

23060

31

682

4

20956

50

Хмельницька

57656

376

1043

18

48511

304

Черкаська

53907

277

708

14

48163

488

Чернівецька

66518

579

1262

11

48566

233

Чернігівська

39501

28

821

8

32616

82
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