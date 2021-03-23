Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 11476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 606, медпрацівників – 357). Кількість активних хворих - 266 415 осіб.
Від початку кампанії щеплено 121 929 оcіб, із них отримали 1 дозу – 121 928 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 22 березня 2021 року щеплено 10 904 особи, із них вакциновано 1 дозою – 10 904 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2519
|
|
333
|
|
8044
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
88 673
|
|
44647
|
|
21526
|
|
22 500
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1 565 732
|
|
1 268 886
|
|
30 431
|
|
7 726 035
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1565732
|
11476
|
30431
|
333
|
1268886
|
8044
|
м. Київ
|
154036
|
1050
|
3114
|
32
|
102789
|
845
|
Вінницька
|
52478
|
716
|
901
|
20
|
32617
|
512
|
Волинська
|
44430
|
225
|
728
|
7
|
39630
|
176
|
Дніпропетровська
|
84513
|
604
|
2218
|
2
|
72586
|
223
|
Донецька
|
54042
|
270
|
1199
|
30
|
46232
|
102
|
Житомирська
|
65778
|
186
|
1076
|
24
|
48902
|
642
|
Закарпатська
|
50929
|
428
|
1196
|
13
|
37305
|
364
|
Запорізька
|
74789
|
340
|
1322
|
14
|
68169
|
246
|
Івано-Франківська
|
76532
|
351
|
1577
|
16
|
57912
|
973
|
Київська
|
88575
|
727
|
1461
|
16
|
74953
|
231
|
Кіровоградська
|
12091
|
57
|
440
|
2
|
8772
|
64
|
Луганська
|
16369
|
147
|
504
|
2
|
14643
|
49
|
Львівська
|
95469
|
995
|
2517
|
23
|
75857
|
567
|
Миколаївська
|
49004
|
429
|
943
|
8
|
40749
|
176
|
Одеська
|
99371
|
1122
|
1626
|
13
|
81899
|
178
|
Полтавська
|
51597
|
697
|
1092
|
16
|
44460
|
369
|
Рівненська
|
54090
|
376
|
704
|
13
|
49653
|
251
|
Сумська
|
54296
|
192
|
756
|
4
|
48381
|
247
|
Тернопільська
|
50442
|
430
|
711
|
11
|
42796
|
318
|
Харківська
|
96259
|
843
|
1830
|
12
|
81769
|
354
|
Херсонська
|
23060
|
31
|
682
|
4
|
20956
|
50
|
Хмельницька
|
57656
|
376
|
1043
|
18
|
48511
|
304
|
Черкаська
|
53907
|
277
|
708
|
14
|
48163
|
488
|
Чернівецька
|
66518
|
579
|
1262
|
11
|
48566
|
233
|
Чернігівська
|
39501
|
28
|
821
|
8
|
32616
|
82