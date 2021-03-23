Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 11476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 606, медпрацівників – 357). Кількість активних хворих - 266 415 осіб.

Від початку кампанії щеплено 121 929 оcіб, із них отримали 1 дозу – 121 928 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 22 березня 2021 року щеплено 10 904 особи, із них вакциновано 1 дозою – 10 904 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2519 летальних випадків – 333 одужало (особи) – 8044 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 88 673 методом ПЛР — 44647 методом ІФА — 21526 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 22 500 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1 565 732 одужало (особи) – 1 268 886 летальних випадків – 30 431 проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України