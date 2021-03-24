24. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 березня  в Україні зафіксовано 14 174 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 750, медпрацівників – 434).  Кількість активних хворих - 272 861 особа.

Від початку кампанії щеплено 137 026 оcіб, із них отримали 1 дозу – 137 025 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 23 березня 2021 року щеплено 15 097 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 15 097 осб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: 

  • госпіталізовано (особи) – 

5438

  • летальних випадків –

342

  • одужало (особи) –

7386

Здійснено тестувань за добу – 

   в т. ч.:

126 948

  • методом ПЛР —

52196

  • методом ІФА —

21549

  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

53 203

За весь час пандемії в країні:

  

  • захворіло (особи) – 

1579906

  • одужало (особи) –

1276272

  • летальних випадків –

30773

  • проведено ПЛР-тестувань –

7778231

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1579906

14174

30773

342

1276272

7386

м. Київ

155336

1300

3163

49

103122

333

Вінницька

53094

616

921

20

33075

458

Волинська

44705

275

732

4

39808

178

Дніпропетровська

85298

785

2228

10

72989

403

Донецька

54677

635

1219

20

46413

181

Житомирська

66231

453

1092

16

49321

419

Закарпатська

51566

637

1223

27

37745

440

Запорізька

75392

603

1334

12

68303

134

Івано-Франківська

76883

351

1596

19

58729

817

Київська

89388

813

1482

21

75431

478

Кіровоградська

12204

113

443

3

8796

24

Луганська

16521

152

505

1

14681

38

Львівська

96408

939

2528

11

76273

416

Миколаївська

49384

380

952

9

41122

373

Одеська

100548

1177

1654

28

82343

444

Полтавська

52047

450

1102

10

44700

240

Рівненська

54630

540

711

7

49840

187

Сумська

54790

494

771

15

48590

209

Тернопільська

50964

522

717

6

43015

219

Харківська

97068

809

1846

16

82167

398

Херсонська

23188

128

684

2

20978

22

Хмельницька

58650

994

1057

14

48718

207

Черкаська

54333

426

718

10

48552

389

Чернівецька

67002

484

1271

9

48734

168

Чернігівська

39599

98

824

3

32827

211

МОЗ України

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