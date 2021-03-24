Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 березня в Україні зафіксовано 14 174 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 750, медпрацівників – 434). Кількість активних хворих - 272 861 особа.

Від початку кампанії щеплено 137 026 оcіб, із них отримали 1 дозу – 137 025 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 23 березня 2021 року щеплено 15 097 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 15 097 осб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 5438 летальних випадків – 342 одужало (особи) – 7386 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 126 948 методом ПЛР — 52196 методом ІФА — 21549 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 53 203 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1579906 одужало (особи) – 1276272 летальних випадків – 30773 проведено ПЛР-тестувань – 7778231

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1579906 14174 30773 342 1276272 7386 м. Київ 155336 1300 3163 49 103122 333 Вінницька 53094 616 921 20 33075 458 Волинська 44705 275 732 4 39808 178 Дніпропетровська 85298 785 2228 10 72989 403 Донецька 54677 635 1219 20 46413 181 Житомирська 66231 453 1092 16 49321 419 Закарпатська 51566 637 1223 27 37745 440 Запорізька 75392 603 1334 12 68303 134 Івано-Франківська 76883 351 1596 19 58729 817 Київська 89388 813 1482 21 75431 478 Кіровоградська 12204 113 443 3 8796 24 Луганська 16521 152 505 1 14681 38 Львівська 96408 939 2528 11 76273 416 Миколаївська 49384 380 952 9 41122 373 Одеська 100548 1177 1654 28 82343 444 Полтавська 52047 450 1102 10 44700 240 Рівненська 54630 540 711 7 49840 187 Сумська 54790 494 771 15 48590 209 Тернопільська 50964 522 717 6 43015 219 Харківська 97068 809 1846 16 82167 398 Херсонська 23188 128 684 2 20978 22 Хмельницька 58650 994 1057 14 48718 207 Черкаська 54333 426 718 10 48552 389 Чернівецька 67002 484 1271 9 48734 168 Чернігівська 39599 98 824 3 32827 211

МОЗ України