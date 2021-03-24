Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 березня в Україні зафіксовано 14 174 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 750, медпрацівників – 434). Кількість активних хворих - 272 861 особа.
Від початку кампанії щеплено 137 026 оcіб, із них отримали 1 дозу – 137 025 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 23 березня 2021 року щеплено 15 097 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 15 097 осб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
5438
|
|
342
|
|
7386
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
126 948
|
|
52196
|
|
21549
|
|
53 203
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
1579906
|
|
1276272
|
|
30773
|
|
7778231
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1579906
|
14174
|
30773
|
342
|
1276272
|
7386
|
м. Київ
|
155336
|
1300
|
3163
|
49
|
103122
|
333
|
Вінницька
|
53094
|
616
|
921
|
20
|
33075
|
458
|
Волинська
|
44705
|
275
|
732
|
4
|
39808
|
178
|
Дніпропетровська
|
85298
|
785
|
2228
|
10
|
72989
|
403
|
Донецька
|
54677
|
635
|
1219
|
20
|
46413
|
181
|
Житомирська
|
66231
|
453
|
1092
|
16
|
49321
|
419
|
Закарпатська
|
51566
|
637
|
1223
|
27
|
37745
|
440
|
Запорізька
|
75392
|
603
|
1334
|
12
|
68303
|
134
|
Івано-Франківська
|
76883
|
351
|
1596
|
19
|
58729
|
817
|
Київська
|
89388
|
813
|
1482
|
21
|
75431
|
478
|
Кіровоградська
|
12204
|
113
|
443
|
3
|
8796
|
24
|
Луганська
|
16521
|
152
|
505
|
1
|
14681
|
38
|
Львівська
|
96408
|
939
|
2528
|
11
|
76273
|
416
|
Миколаївська
|
49384
|
380
|
952
|
9
|
41122
|
373
|
Одеська
|
100548
|
1177
|
1654
|
28
|
82343
|
444
|
Полтавська
|
52047
|
450
|
1102
|
10
|
44700
|
240
|
Рівненська
|
54630
|
540
|
711
|
7
|
49840
|
187
|
Сумська
|
54790
|
494
|
771
|
15
|
48590
|
209
|
Тернопільська
|
50964
|
522
|
717
|
6
|
43015
|
219
|
Харківська
|
97068
|
809
|
1846
|
16
|
82167
|
398
|
Херсонська
|
23188
|
128
|
684
|
2
|
20978
|
22
|
Хмельницька
|
58650
|
994
|
1057
|
14
|
48718
|
207
|
Черкаська
|
54333
|
426
|
718
|
10
|
48552
|
389
|
Чернівецька
|
67002
|
484
|
1271
|
9
|
48734
|
168
|
Чернігівська
|
39599
|
98
|
824
|
3
|
32827
|
211
МОЗ України