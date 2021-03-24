«Негативний ПЛР-тест – тепер умова для всіх іноземців, які прибувають в Україну», – Максим Степанов

Напередодні на позачерговому засіданні уряду за ініціативи МОЗ ухвалили постанову, яка вводить певні зміни до карантинних обмежень в Україні. Деталі документа озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

«Ми ввели певні індикатори для територіальних громад, місцевого самоврядування, за якими вони можуть визначати критерії небезпеки й вводити додаткові карантинні обмеження на території міста чи громади. Також внесли зміни щодо перетину кордону. Тепер, незалежно від того, з якої країни до нас прибувають громадяни (краща там епідситуація чи гірша), всі повинні надати довідку з негативним результатом ПЛР-тестування, зробленого не пізніше ніж за 72 години», – повідомив Максим Степанов.

Він додав, що зараз суворі карантинні обмеження вводять в усіх країнах Європи.

«Зараз на жорсткий карантин переходить і Німеччина, і Франція, і Польща, тому що тільки карантинні обмеження, тільки розрив цього ланцюга передачі хвороби може нас вберегти від COVID-19. До речі, Франція взяла на озброєння елементи нашого адаптивного карантину – карантин вихідного дня. Також дуже важливо, щоб ми всі дотримувалися всіх карантинних обмежень від початку і до кінця. Там немає неважливих елементів. Всі вони надані нашими епідеміологами, вченими й лікарями, які визначили, що саме робити, щоб не захворіти», – резюмував міністр.

МОЗ України