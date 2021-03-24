24. 03. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

«Негативний ПЛР-тест – тепер умова для всіх іноземців, які прибувають в Україну», – Максим Степанов

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Напередодні на позачерговому  засіданні уряду за ініціативи МОЗ ухвалили постанову, яка вводить певні зміни до карантинних обмежень в Україні. Деталі документа озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу. 

«Ми ввели певні індикатори для територіальних громад, місцевого самоврядування, за якими вони можуть визначати критерії небезпеки й вводити додаткові карантинні обмеження на території міста чи громади. Також внесли зміни щодо перетину кордону. Тепер, незалежно від того, з якої країни до нас прибувають громадяни (краща там епідситуація чи гірша), всі повинні надати довідку з негативним результатом ПЛР-тестування, зробленого не пізніше ніж за 72 години», – повідомив Максим Степанов. 

Він додав, що зараз суворі карантинні обмеження вводять в усіх країнах Європи.  

«Зараз на жорсткий карантин переходить і Німеччина, і Франція, і Польща, тому що тільки карантинні обмеження, тільки розрив цього ланцюга передачі хвороби може нас вберегти від COVID-19.  До речі, Франція взяла на озброєння елементи нашого адаптивного карантину – карантин вихідного дня. Також дуже важливо, щоб ми всі дотримувалися всіх карантинних обмежень від початку і до кінця. Там немає неважливих елементів. Всі вони надані нашими епідеміологами, вченими й лікарями, які визначили, що саме робити, щоб не захворіти», – резюмував міністр.

МОЗ України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< березня 2021 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        