25. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 березня  в Україні зафіксовано 16 669 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 786, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих - 282 420 осіб.

Від початку кампанії щеплено 155 587 оcіб, із них отримали 1 дозу – 155 586 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 24 березня 2021 року щеплено 18 561 особу, із них вакциновано 1 дозою – 18 561 особа, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4838
  • летальних випадків –

362
  • одужало (особи) –

6748

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

128 615
  • методом ПЛР —

57818
  • методом ІФА —

22950
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

47 847

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1596575
  • одужало (особи) –

1283020
  • летальних випадків –

31135
  • проведено ПЛР-тестувань –

7836049

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1596575

16669

31135

362

1283020

6748

м. Київ

156603

1267

3198

35

103722

600

Вінницька

53866

772

941

20

33458

383

Волинська

45054

349

735

3

39935

127

Дніпропетровська

86190

892

2265

37

73229

240

Донецька

55455

778

1229

10

46624

211

Житомирська

67367

1136

1099

7

49581

260

Закарпатська

52234

668

1237

14

38469

724

Запорізька

75880

488

1351

17

68457

154

Івано-Франківська

77395

512

1622

26

59463

734

Київська

90260

872

1503

21

75784

353

Кіровоградська

12388

184

447

4

8829

33

Луганська

16662

141

506

1

14734

53

Львівська

97440

1032

2552

24

76479

206

Миколаївська

49761

377

973

21

41311

189

Одеська

101783

1235

1679

25

82439

96

Полтавська

52568

521

1108

6

44964

264

Рівненська

55256

626

716

5

50058

218

Сумська

55403

613

780

9

48739

149

Тернопільська

51495

531

719

2

43378

363

Харківська

97986

918

1865

19

82767

600

Херсонська

23356

168

689

5

21054

76

Хмельницька

59639

989

1072

15

49019

301

Черкаська

54842

509

725

7

48707

155

Чернівецька

67545

543

1292

21

48881

147

Чернігівська

40147

548

832

8

32939

112
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