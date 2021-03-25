Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 березня в Україні зафіксовано 16 669 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 786, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих - 282 420 осіб.

Від початку кампанії щеплено 155 587 оcіб, із них отримали 1 дозу – 155 586 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 24 березня 2021 року щеплено 18 561 особу, із них вакциновано 1 дозою – 18 561 особа, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4838 летальних випадків – 362 одужало (особи) – 6748 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 128 615 методом ПЛР — 57818 методом ІФА — 22950 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 47 847 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1596575 одужало (особи) – 1283020 летальних випадків – 31135 проведено ПЛР-тестувань – 7836049

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України