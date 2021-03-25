Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 березня в Україні зафіксовано 16 669 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 786, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих - 282 420 осіб.
Від початку кампанії щеплено 155 587 оcіб, із них отримали 1 дозу – 155 586 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 24 березня 2021 року щеплено 18 561 особу, із них вакциновано 1 дозою – 18 561 особа, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
4838
|
|
362
|
|
6748
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
128 615
|
|
57818
|
|
22950
|
|
47 847
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1596575
|
|
1283020
|
|
31135
|
|
7836049
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1596575
|
16669
|
31135
|
362
|
1283020
|
6748
|
м. Київ
|
156603
|
1267
|
3198
|
35
|
103722
|
600
|
Вінницька
|
53866
|
772
|
941
|
20
|
33458
|
383
|
Волинська
|
45054
|
349
|
735
|
3
|
39935
|
127
|
Дніпропетровська
|
86190
|
892
|
2265
|
37
|
73229
|
240
|
Донецька
|
55455
|
778
|
1229
|
10
|
46624
|
211
|
Житомирська
|
67367
|
1136
|
1099
|
7
|
49581
|
260
|
Закарпатська
|
52234
|
668
|
1237
|
14
|
38469
|
724
|
Запорізька
|
75880
|
488
|
1351
|
17
|
68457
|
154
|
Івано-Франківська
|
77395
|
512
|
1622
|
26
|
59463
|
734
|
Київська
|
90260
|
872
|
1503
|
21
|
75784
|
353
|
Кіровоградська
|
12388
|
184
|
447
|
4
|
8829
|
33
|
Луганська
|
16662
|
141
|
506
|
1
|
14734
|
53
|
Львівська
|
97440
|
1032
|
2552
|
24
|
76479
|
206
|
Миколаївська
|
49761
|
377
|
973
|
21
|
41311
|
189
|
Одеська
|
101783
|
1235
|
1679
|
25
|
82439
|
96
|
Полтавська
|
52568
|
521
|
1108
|
6
|
44964
|
264
|
Рівненська
|
55256
|
626
|
716
|
5
|
50058
|
218
|
Сумська
|
55403
|
613
|
780
|
9
|
48739
|
149
|
Тернопільська
|
51495
|
531
|
719
|
2
|
43378
|
363
|
Харківська
|
97986
|
918
|
1865
|
19
|
82767
|
600
|
Херсонська
|
23356
|
168
|
689
|
5
|
21054
|
76
|
Хмельницька
|
59639
|
989
|
1072
|
15
|
49019
|
301
|
Черкаська
|
54842
|
509
|
725
|
7
|
48707
|
155
|
Чернівецька
|
67545
|
543
|
1292
|
21
|
48881
|
147
|
Чернігівська
|
40147
|
548
|
832
|
8
|
32939
|
112