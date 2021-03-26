Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 березня в Україні зафіксовано 18 132 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 923, медпрацівників – 435). Кількість активних хворих - 29 3088 осіб.

Від початку кампанії щеплено 174 325 оcіб, із них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 25 березня 2021 року щеплено 18 738 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 18 738 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Основні показники Значення Проведено щеплень від COVID-19 від початку кампанії: 174 325 із них отримали 1 дозу, усього 174 324 із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 1 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 18 738 із них отримали 1 дозу, усього 18 738 із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0

Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4826 летальних випадків – 326 одужало (особи) – 7138 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 119 087 методом ПЛР — 53495 методом ІФА — 22760 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 42 832 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1614707 одужало (особи) – 1290158 летальних випадків – 31461 проведено ПЛР-тестувань – 7889544

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України