Максим Степанов розповів, коли очікуються постачання нових вакцин в Україну

Співпрацю з виробником індійської вакцини Covishield, компанією AstraZeneca Україна не припиняє. Проте затримки з постачанням чергової партії препарату можливі через ненадання дозволу на її експорт із боку уряду Індії. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, відповідаючи на запитання журналіста після свого візиту до столичного пункту щеплення.

«Ми не припиняємо працювати з нашими індійськими партнерами щодо відвантаження проплачених і законтрактованих 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca (Covishield). Дійсно є проблема з отриманням дозволу на експорт препарату від уряду Індії. Ми працюємо по різних каналах і залучили всі наші дипломатичні можливості. І прем’єр-міністр, і президент країни приєдналися», – зазначив Максим Степанов.

Міністр додав, що ситуація з поширенням фейків щодо індійської вакцини нашими політиками викликала «певне нерозуміння» з боку індійської сторони. Але він висловив надію на те, що співпраця буде продовжена.



А вже сьогодні очікується прибуття в Україну 215 тисяч доз китайської вакцини Sinovac. За словами міністра, виробник надав всі відповідні документи на цей препарат. Наші фахівці з НТГЕІ їх розглянули й рекомендували вакцину до використання. Її ефективність перевищує 70%.

«За тією інформацією, яку надало підприємство "Лекхім", ми очікуємо першу партію вакцини Sinovac, це буде 215 тисяч доз, яку вони привозять. Потім решту. Згідно з нашим законодавством вакцина повинна пройти контроль. Ми достатньо швидко його проведемо, думаю, до 10 днів», – розповів міністр, додавши, що цією вакциною будуть щеплювати всі без винятку групи населення відповідно до етапів вакцинації.

Також, за словами міністра, найближчим часом очікується постачання в Україну вакцин у рамках програми COVAX – це буде препарат від AstraZeneca у кількості 570 тисяч доз.

МОЗ України