Держава оплачуватиме більше операцій з трансплантації, – Максим Степанов

Україна впевнено рухається до трансплантаційної незалежності, якої може досягти вже за три роки. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час візиту до дитячої лікарні ОХМАТДИТ. За його словами, цього року кількість операцій з органної трансплантації, якщо порівняти з минулим роком, буде подвоєно - з 118 до 250. Всі, хто чекають на пересадку нирки, зможуть зробити це в Україні. І вперше в історії наші лікарі виконають трансплантацію легень.

Міністр нагадав, що півтора року тому МОЗ добився законодавчих змін, які дозволили запустити програму трансплантації в Україні. ОХМАТДИТ – один із 38 закладів, де роблять такі унікальні операції.

«11 березня в ОХМАТДИТі зробили першу операцію з пересадки нирки від батька до дочки. Дванадцятирічна дівчинка з Харківщини отримала можливість жити повноцінним життям», – розповів міністр Степанов.

Щорічна потреба в операціях із трансплантації в Україні – до 5000. Донедавна всі ці люди повинні були чекати по кілька років, поки їм зроблять операцію за кордоном.

«Майже рік тому ми поставили собі за мету не відправляти наших громадян за кордон. Наразі наша держава виділяє 1,2 млрд грн на операції з трансплантації за кордоном, ми вкладаємо кошти в медичні системи інших країн, у зарплати їхнім лікарям – Білорусь, Індія, Туреччина, маючи в себе вдома такі ж можливості, маючи медичних працівників, які є найкращими у світі. Просто треба створити їм умови», – розповів Степанов.

Для створення цих умов державне фінансування галузі вдалося збільшити в п’ять разів – до 502 млн грн. За словами міністра, робити операції з пересадки в Україні не лише зручніше, але й вигідніше.

«Якщо порівняти вартість транcплантації за кордоном і в Україні – за кордоном такі операції набагато дорожче обходяться. Інколи в 3-4 рази. За ту ж суму ми можемо врятувати набагато більше життів, якщо будемо оперувати в Україні», – зазначив Степанов.

Загалом, за його словами, ухвалили приблизно 30 нормативних актів, щоб урегулювати роботу галузі. Серед них – постанова уряду щодо біоімплантів і пересадки шкіри. Міністр каже, що у зв’язку з війною на Донбасі такі операції є дуже актуальними для наших ветеранів, бійців ООС. Ще однією постановою, за словами Степанова, створили єдиний аеромедичний простір – щоб застоcовувати авіацію для екстреної медичної допомоги та допомоги у перевезенні органів для трансплантації. Знайшли й ресурс на цей проєкт – 35 млн грн.

«Не вірте, якщо хтось буде казати, що в Україні щось неможливо. Позбуваймося цього комплексу меншовартості. Трансплантаційну незалежність України можна здобути», – переконаний міністр.

МОЗ України