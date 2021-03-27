Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 березня в Україні зафіксовано 17 424 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 752, медпрацівників – 420). Кількість активних хворих - 303 098 осіб.
Від початку кампанії щеплено 192 264 оcоби, із них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 26 березня 2021 року щеплено 17 939 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 17 939 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб
|
Також за останню добу:
|
|
4826
|
|
326
|
|
7138
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
119 087
|
|
53495
|
|
22760
|
|
42 832
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1614707
|
|
1290158
|
|
31461
|
|
7889544
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1614707
|
18132
|
31461
|
326
|
1290158
|
7138
|
м. Київ
|
157767
|
1164
|
3235
|
37
|
104153
|
431
|
Вінницька
|
54714
|
848
|
961
|
20
|
33731
|
273
|
Волинська
|
45410
|
356
|
740
|
5
|
40054
|
119
|
Дніпропетровська
|
87548
|
1358
|
2290
|
25
|
73502
|
273
|
Донецька
|
56180
|
725
|
1244
|
15
|
46819
|
195
|
Житомирська
|
68258
|
891
|
1118
|
19
|
49985
|
404
|
Закарпатська
|
52663
|
429
|
1252
|
15
|
39075
|
606
|
Запорізька
|
76399
|
519
|
1371
|
20
|
68641
|
184
|
Івано-Франківська
|
77797
|
402
|
1644
|
22
|
60211
|
748
|
Київська
|
91399
|
1139
|
1527
|
24
|
76208
|
424
|
Кіровоградська
|
12581
|
193
|
449
|
2
|
8888
|
59
|
Луганська
|
16793
|
131
|
512
|
6
|
14772
|
38
|
Львівська
|
98744
|
1304
|
2569
|
17
|
77112
|
633
|
Миколаївська
|
50295
|
534
|
986
|
13
|
41652
|
341
|
Одеська
|
103328
|
1545
|
1698
|
19
|
82738
|
299
|
Полтавська
|
53237
|
669
|
1112
|
4
|
45309
|
345
|
Рівненська
|
55810
|
554
|
719
|
3
|
50199
|
141
|
Сумська
|
56036
|
633
|
783
|
3
|
48902
|
163
|
Тернопільська
|
52122
|
627
|
725
|
6
|
43582
|
204
|
Харківська
|
99190
|
1204
|
1880
|
15
|
83122
|
355
|
Херсонська
|
23533
|
177
|
691
|
2
|
21099
|
45
|
Хмельницька
|
60679
|
1040
|
1081
|
9
|
49299
|
280
|
Черкаська
|
55546
|
704
|
735
|
10
|
48911
|
204
|
Чернівецька
|
68132
|
587
|
1303
|
11
|
49061
|
180
|
Чернігівська
|
40546
|
399
|
836
|
4
|
33133
|
194