Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 березня в Україні зафіксовано 17 424 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 752, медпрацівників – 420). Кількість активних хворих - 303 098 осіб.

Від початку кампанії щеплено 192 264 оcоби, із них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 26 березня 2021 року щеплено 17 939 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 17 939 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4826 летальних випадків – 326 одужало (особи) – 7138 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 119 087 методом ПЛР — 53495 методом ІФА — 22760 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 42 832 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1614707 одужало (особи) – 1290158 летальних випадків – 31461 проведено ПЛР-тестувань – 7889544

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України