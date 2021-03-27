27. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 березня  в Україні зафіксовано 17 424 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 752, медпрацівників – 420). Кількість активних хворих - 303 098 осіб.

Від початку кампанії щеплено 192 264 оcоби, із них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 26 березня 2021 року щеплено 17 939 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 17 939 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб

 

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

4826
  • летальних випадків –

326
  • одужало (особи) –

7138

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

119 087
  • методом ПЛР —

53495
  • методом ІФА —

22760
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

42 832

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1614707
  • одужало (особи) –

1290158
  • летальних випадків –

31461
  • проведено ПЛР-тестувань –

7889544

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1614707

18132

31461

326

1290158

7138

м. Київ

157767

1164

3235

37

104153

431

Вінницька

54714

848

961

20

33731

273

Волинська

45410

356

740

5

40054

119

Дніпропетровська

87548

1358

2290

25

73502

273

Донецька

56180

725

1244

15

46819

195

Житомирська

68258

891

1118

19

49985

404

Закарпатська

52663

429

1252

15

39075

606

Запорізька

76399

519

1371

20

68641

184

Івано-Франківська

77797

402

1644

22

60211

748

Київська

91399

1139

1527

24

76208

424

Кіровоградська

12581

193

449

2

8888

59

Луганська

16793

131

512

6

14772

38

Львівська

98744

1304

2569

17

77112

633

Миколаївська

50295

534

986

13

41652

341

Одеська

103328

1545

1698

19

82738

299

Полтавська

53237

669

1112

4

45309

345

Рівненська

55810

554

719

3

50199

141

Сумська

56036

633

783

3

48902

163

Тернопільська

52122

627

725

6

43582

204

Харківська

99190

1204

1880

15

83122

355

Херсонська

23533

177

691

2

21099

45

Хмельницька

60679

1040

1081

9

49299

280

Черкаська

55546

704

735

10

48911

204

Чернівецька

68132

587

1303

11

49061

180

Чернігівська

40546

399

836

4

33133

194
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