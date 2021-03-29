Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 березня в Україні зафіксовано 8 346 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 344, медпрацівників – 140). Кількість активних хворих - 316 777 осіб.

Від початку кампанії щеплено 198 465 оcіб, із них отримали 1 дозу – 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 28 березня 2021 року щеплено 1 585 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 585 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3129 летальних випадків – 178 одужало (особи) – 2875 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 39 732 методом ПЛР — 24404 методом ІФА — 5631 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 9 697 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1652409 одужало (особи) – 1303500 летальних випадків – 32132 проведено ПЛР-тестувань – 8007427

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України