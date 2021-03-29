Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 березня в Україні зафіксовано 8 346 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 344, медпрацівників – 140). Кількість активних хворих - 316 777 осіб.
Від початку кампанії щеплено 198 465 оcіб, із них отримали 1 дозу – 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 28 березня 2021 року щеплено 1 585 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 585 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб
|
Також за останню добу:
|
|
3129
|
|
178
|
|
2875
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
39 732
|
|
24404
|
|
5631
|
|
9 697
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1652409
|
|
1303500
|
|
32132
|
|
8007427
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1652409
|
8346
|
32132
|
178
|
1303500
|
2875
|
м. Київ
|
159769
|
402
|
3334
|
25
|
105118
|
217
|
Вінницька
|
56236
|
365
|
1019
|
20
|
34775
|
199
|
Волинська
|
46188
|
223
|
751
|
2
|
40478
|
132
|
Дніпропетровська
|
90449
|
647
|
2334
|
9
|
74020
|
159
|
Донецька
|
57998
|
175
|
1250
|
0
|
47103
|
59
|
Житомирська
|
70429
|
567
|
1166
|
24
|
50675
|
60
|
Закарпатська
|
53488
|
201
|
1280
|
10
|
40194
|
187
|
Запорізька
|
77444
|
136
|
1395
|
12
|
68980
|
116
|
Івано-Франківська
|
78703
|
226
|
1676
|
9
|
61294
|
225
|
Київська
|
93959
|
518
|
1565
|
3
|
77063
|
134
|
Кіровоградська
|
12985
|
59
|
457
|
0
|
9007
|
33
|
Луганська
|
17027
|
29
|
517
|
0
|
14843
|
0
|
Львівська
|
101876
|
820
|
2592
|
9
|
78319
|
341
|
Миколаївська
|
51390
|
243
|
1024
|
11
|
41770
|
0
|
Одеська
|
105833
|
658
|
1735
|
0
|
83004
|
20
|
Полтавська
|
54238
|
154
|
1128
|
1
|
45690
|
2
|
Рівненська
|
56798
|
139
|
728
|
3
|
50574
|
94
|
Сумська
|
57491
|
326
|
796
|
0
|
49102
|
31
|
Тернопільська
|
53597
|
390
|
748
|
9
|
44356
|
186
|
Харківська
|
102136
|
664
|
1921
|
17
|
84163
|
352
|
Херсонська
|
24043
|
145
|
697
|
2
|
21174
|
0
|
Хмельницька
|
62605
|
428
|
1100
|
3
|
49794
|
93
|
Черкаська
|
56739
|
392
|
737
|
0
|
49153
|
45
|
Чернівецька
|
69347
|
292
|
1336
|
8
|
49491
|
131
|
Чернігівська
|
41641
|
147
|
846
|
1
|
33360
|
59