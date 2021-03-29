29. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 березня  в Україні зафіксовано 8 346 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 344, медпрацівників – 140). Кількість активних хворих - 316 777 осіб.

Від початку кампанії щеплено 198 465 оcіб, із них отримали 1 дозу – 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 28 березня 2021 року щеплено 1 585 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 585 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3129
  • летальних випадків –

178
  • одужало (особи) –

2875

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

39 732
  • методом ПЛР —

24404
  • методом ІФА —

5631
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

9 697

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1652409
  • одужало (особи) –

1303500
  • летальних випадків –

32132
  • проведено ПЛР-тестувань –

8007427

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1652409

8346

32132

178

1303500

2875

м. Київ

159769

402

3334

25

105118

217

Вінницька

56236

365

1019

20

34775

199

Волинська

46188

223

751

2

40478

132

Дніпропетровська

90449

647

2334

9

74020

159

Донецька

57998

175

1250

0

47103

59

Житомирська

70429

567

1166

24

50675

60

Закарпатська

53488

201

1280

10

40194

187

Запорізька

77444

136

1395

12

68980

116

Івано-Франківська

78703

226

1676

9

61294

225

Київська

93959

518

1565

3

77063

134

Кіровоградська

12985

59

457

0

9007

33

Луганська

17027

29

517

0

14843

0

Львівська

101876

820

2592

9

78319

341

Миколаївська

51390

243

1024

11

41770

0

Одеська

105833

658

1735

0

83004

20

Полтавська

54238

154

1128

1

45690

2

Рівненська

56798

139

728

3

50574

94

Сумська

57491

326

796

0

49102

31

Тернопільська

53597

390

748

9

44356

186

Харківська

102136

664

1921

17

84163

352

Херсонська

24043

145

697

2

21174

0

Хмельницька

62605

428

1100

3

49794

93

Черкаська

56739

392

737

0

49153

45

Чернівецька

69347

292

1336

8

49491

131

Чернігівська

41641

147

846

1

33360

59
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