«Буду робити щеплення китайською вакциною», – епідеміолог Наталія Виноград про вакцину CoronaVac

Інактивована вакцина CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech містить усі чотири антигени вірусу, що формує тривалий поствакцинальний імунітет навіть з урахуванням мутацій вірусу. Про цю та інші переваги китайської вакцини проти COVID-19 розповіла епідеміолог, радниця міністра охорони здоров’я Наталія Виноград.

«Вакцина виготовлена за досить давньою і знайомою технологією, яку ми використовували багато років. Ми знаємо склад препарату, знаємо, чого від нього чекати, які потенційно можуть виникати побічні реакції після щеплень у певної частини людей. Це ті речі, які притаманні будь-якій вакцинації», – зазначила Наталія Виноград.

Ще однією перевагою вакцини CoronaVac є те, що вона міститься у флаконі-шприці для разового використання (одна доза). Виробник передбачив таке постачання, що забезпечує економію препарату (виключає імовірність невикористаних вчасно доз) та унеможливлює вплив «людського фактора» – неправильного підбору дози тощо.

«Можна спокійно їхати додому до людей старшого віку і робити щеплення, маючи гарантію, що все буде зроблено правильно, – коментує Наталія Виноград. – До того ж вакцину транспортують із дотриманням стандартного «холодового ланцюга», який забезпечують в Україні й для інших препаратів – ми готові її приймати і з нею працювати».



За словами Наталії Виноград, Sinovac Biotech – відома компанія-виробник вакцин у світі, яка виготовляє препарати з дотриманням світових стандартів. Наразі 14 країн світу успішно застосовують вакцину CoronaVac. Останні дослідження підтвердили значно вищу її ефективність, ніж була проголошена на перших етапах випробувань. Препарат перебуває на прекваліфікації у ВООЗ і незабаром доповнить перелік вакцин, дозволених для використання у всьому світі.



«Мені подобається досвід Туреччини, яка вирішила використовувати лише вакцину від Sinovac і зараз отримала досить високий епідеміологічний ефект. Мене ще два місяці тому запитували, чим буду щеплюватися, і я відповіла: китайською вакциною», – сказала Наталія Виноград.

МОЗ України