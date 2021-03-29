У Програмі медичних гарантій-2021 зріс тариф на надання амбулаторної допомоги

До тарифу Програми медичних гарантій-21 застосовуватимуться коефіцієнти, залежно від складності медичної допомоги.

Амбулаторну допомогу у Програмі медичних гарантій-2021 деталізували і розширили, враховуючи потреби пацієнтів і медичних працівників. З цього напряму виокремили 2 нові пакети - стоматологічну допомогу та ведення вагітності в амбулаторних умовах. Амбулаторна допомога включає консультації лікарів-спеціалістів, лабораторні та інструментальні дослідження, лікувальні процедури, малі хірургічні втручання, лікування в умовах денного стаціонару та реабілітацію, яка не передбачена іншими пакетами медичних послуг.

У цьому році збільшено тариф на амбулаторну допомогу в межах тих коштів, які виділили на реалізацію Програми медичних гарантій. Тариф становить 143 гривні за медичну послугу. До нього також застосовують коефіцієнти, залежно від складності допомоги. Прогнозуючи кількість послуг, які заклад зможе надати у наступному році, Національна служба здоров’я передбачила коефіцієнт, який враховує карантинні обмеження.

Амбулаторна допомога є безоплатною для пацієнта, якщо він або вона має електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. До деяких лікарів-спеціалістів пацієнт може потрапити без направлення. Це педіатр, гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог та фтизіатр. Також без направлення пацієнт може звернутись до лікаря, у якого він перебуває під медичним наглядом.

Порівняно з Програмою медичних гарантій-2020 у цьому році також прописаний чіткий перелік лабораторних та інструментальних досліджень, які може отримати пацієнт. Детально ознайомитися з ним можна на сайті НСЗУ у розділі “Вимоги ПМГ-2021”. Вони зафіксовані у файлі “Специфікації” до пакету “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”.

Основний пакет амбулаторної допомоги має назву “Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторниз умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація”.

У межах цього пакету пацієнт може отримати безоплатно такі послуги:

консультацію, діагностику, лікування та профілактику в амбулаторних умовах;

необхідні лабораторні дослідження відповідно до того медичного напряму, в якому працює заклад;

інструментальні дослідження, також за умови, що у закладі є необхідне обладнання та фахівці;

встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування;

призначення або корекція медикаментозного лікування.

Також в межах цього безоплатним є динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями. І медична допомога в умовах денного стаціонару та при зверненні до травмпунктів. Крім того, цей пакет включає проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах. А також медико-генетичне консультування та лабораторне генетичне обстеження пацієнтів з підозрою на спадкову або вроджену патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом).

Амбулаторний пакет включає і профілактику захворювань та медичну реабілітацію у підгострому і відновному періоді, надання невідкладної медичної допомоги, виклик швидкої та направлення пацієнта на надання спеціалізованої чи високоспеціалізованої допомоги.

Національна служба здоров’я України