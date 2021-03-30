30. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 березня  в Україні зафіксовано 10 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 367, медпрацівників – 250). Кількість активних хворих - 323 448 осіб.

Від початку кампанії щеплено 212 898 оcіб, із них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  2 осіб.

За 29 березня 2021 року щеплено 14 433 особи, із них вакциновано 1 дозою – 14 432 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2597
  • летальних випадків –

286
  • одужало (особи) –

3576

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

96 947
  • методом ПЛР —

50836
  • методом ІФА —

19130
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

26 981

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1662942
  • одужало (особи) –

1307076
  • летальних випадків –

32418
  • проведено ПЛР-тестувань –

8058263

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1662942

10533

32418

286

1307076

3576

м. Київ

161191

1422

3367

33

105579

461

Вінницька

56662

426

1039

20

34926

151

Волинська

46420

232

762

11

40495

17

Дніпропетровська

90913

464

2341

7

74353

333

Донецька

58501

503

1250

0

47103

0

Житомирська

70598

169

1178

12

50787

112

Закарпатська

53675

187

1287

7

40211

17

Запорізька

77649

205

1395

0

68980

0

Івано-Франківська

79000

297

1687

11

61606

312

Київська

94893

934

1578

13

77276

213

Кіровоградська

13044

59

463

6

9035

28

Луганська

17247

220

518

1

14917

74

Львівська

102837

961

2610

18

78775

456

Миколаївська

51677

287

1042

18

41837

67

Одеська

106554

721

1758

23

83004

0

Полтавська

54728

490

1143

15

45917

227

Рівненська

57133

335

737

9

50693

119

Сумська

57706

215

800

4

49252

150

Тернопільська

53878

281

751

3

44560

204

Харківська

102898

762

1940

19

84163

0

Херсонська

24112

69

701

4

21215

41

Хмельницька

63116

511

1128

28

50126

332

Черкаська

57019

280

743

6

49245

92

Чернівецька

69633

286

1348

12

49551

60

Чернігівська

41858

217

852

6

33470

110
 
 
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