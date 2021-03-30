Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 березня в Україні зафіксовано 10 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 367, медпрацівників – 250). Кількість активних хворих - 323 448 осіб.

Від початку кампанії щеплено 212 898 оcіб, із них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.

За 29 березня 2021 року щеплено 14 433 особи, із них вакциновано 1 дозою – 14 432 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2597 летальних випадків – 286 одужало (особи) – 3576 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 96 947 методом ПЛР — 50836 методом ІФА — 19130 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 26 981 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1662942 одужало (особи) – 1307076 летальних випадків – 32418 проведено ПЛР-тестувань – 8058263

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України