Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 березня в Україні зафіксовано 10 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 367, медпрацівників – 250). Кількість активних хворих - 323 448 осіб.
Від початку кампанії щеплено 212 898 оcіб, із них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.
За 29 березня 2021 року щеплено 14 433 особи, із них вакциновано 1 дозою – 14 432 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа
|
Також за останню добу:
|
|
2597
|
|
286
|
|
3576
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
96 947
|
|
50836
|
|
19130
|
|
26 981
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1662942
|
|
1307076
|
|
32418
|
|
8058263
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1662942
|
10533
|
32418
|
286
|
1307076
|
3576
|
м. Київ
|
161191
|
1422
|
3367
|
33
|
105579
|
461
|
Вінницька
|
56662
|
426
|
1039
|
20
|
34926
|
151
|
Волинська
|
46420
|
232
|
762
|
11
|
40495
|
17
|
Дніпропетровська
|
90913
|
464
|
2341
|
7
|
74353
|
333
|
Донецька
|
58501
|
503
|
1250
|
0
|
47103
|
0
|
Житомирська
|
70598
|
169
|
1178
|
12
|
50787
|
112
|
Закарпатська
|
53675
|
187
|
1287
|
7
|
40211
|
17
|
Запорізька
|
77649
|
205
|
1395
|
0
|
68980
|
0
|
Івано-Франківська
|
79000
|
297
|
1687
|
11
|
61606
|
312
|
Київська
|
94893
|
934
|
1578
|
13
|
77276
|
213
|
Кіровоградська
|
13044
|
59
|
463
|
6
|
9035
|
28
|
Луганська
|
17247
|
220
|
518
|
1
|
14917
|
74
|
Львівська
|
102837
|
961
|
2610
|
18
|
78775
|
456
|
Миколаївська
|
51677
|
287
|
1042
|
18
|
41837
|
67
|
Одеська
|
106554
|
721
|
1758
|
23
|
83004
|
0
|
Полтавська
|
54728
|
490
|
1143
|
15
|
45917
|
227
|
Рівненська
|
57133
|
335
|
737
|
9
|
50693
|
119
|
Сумська
|
57706
|
215
|
800
|
4
|
49252
|
150
|
Тернопільська
|
53878
|
281
|
751
|
3
|
44560
|
204
|
Харківська
|
102898
|
762
|
1940
|
19
|
84163
|
0
|
Херсонська
|
24112
|
69
|
701
|
4
|
21215
|
41
|
Хмельницька
|
63116
|
511
|
1128
|
28
|
50126
|
332
|
Черкаська
|
57019
|
280
|
743
|
6
|
49245
|
92
|
Чернівецька
|
69633
|
286
|
1348
|
12
|
49551
|
60
|
Чернігівська
|
41858
|
217
|
852
|
6
|
33470
|
110