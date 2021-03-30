Максим Степанов: «На випадки нецільового використання грошей, які передбачені для зарплат лікарям, реагуватиму жорстко!»

Гроші на підвищення заробітних плат медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19, Національна служба здоров’я України направляє в лікувальні заклади повною мірою. Утім на місцях подекуди виникають конфліктні ситуації та випадки нецільового використання цих коштів. На це МОЗ реагуватиме жорстко, попередив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Закликаю повідомляти про ці випадки на нашу гарячу лінію. Обкрадати наших лікарів неприпустимо», – наголосив міністр під час брифінгу.

Степанов зауважив, що Міністерство охорони здоров’я України підготувало й направило на узгодження законопроєкт про радикальне підвищення заробітних плат лікарів та медичного персоналу.

«Переконаний, що мінімальна заробітна плата лікаря має становити не менш як 23 тисячі гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого – 12 тисяч гривень. Бійці другого, ковідного фронту України повинні мати гідну винагороду за свою роботу. Престижність і високооплачуваність професії лікаря є одним із пріоритетів МОЗ», – заявив Максим Степанов.

МОЗ України