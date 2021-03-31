Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 березня в Україні зафіксовано 11226 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 491, медпрацівників – 335). Кількість активних ворих - 327 862 особи.

Від початку кампанії щеплено 231 566 оcіб, із них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.

За 30 березня 2021 року щеплено 18 668 осіб, із них вакциновано 1 дозою –18 668 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 5558 летальних випадків – 407 одужало (особи) – 6405 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 139 224 методом ПЛР — 61839 методом ІФА — 21984 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 55 401 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1674168 одужало (особи) – 1313481 летальних випадків – 32825 проведено ПЛР-тестувань – 8120102

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України