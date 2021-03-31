Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 березня в Україні зафіксовано 11226 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 491, медпрацівників – 335). Кількість активних ворих - 327 862 особи.
Від початку кампанії щеплено 231 566 оcіб, із них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.
За 30 березня 2021 року щеплено 18 668 осіб, із них вакциновано 1 дозою –18 668 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
5558
|
|
407
|
|
6405
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
139 224
|
|
61839
|
|
21984
|
|
55 401
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1674168
|
|
1313481
|
|
32825
|
|
8120102
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1674168
|
11226
|
32825
|
407
|
1313481
|
6405
|
м. Київ
|
162291
|
1100
|
3405
|
38
|
105605
|
26
|
Вінницька
|
57101
|
439
|
1059
|
20
|
35058
|
132
|
Волинська
|
46674
|
254
|
768
|
6
|
40552
|
57
|
Дніпропетровська
|
91122
|
209
|
2357
|
16
|
74436
|
83
|
Донецька
|
59206
|
705
|
1269
|
19
|
47347
|
244
|
Житомирська
|
71032
|
434
|
1202
|
24
|
51438
|
651
|
Закарпатська
|
54045
|
370
|
1306
|
19
|
40720
|
509
|
Запорізька
|
78386
|
737
|
1415
|
20
|
69207
|
227
|
Івано-Франківська
|
79225
|
225
|
1699
|
12
|
62236
|
630
|
Київська
|
95323
|
430
|
1612
|
34
|
77512
|
236
|
Кіровоградська
|
13162
|
118
|
467
|
4
|
9059
|
24
|
Луганська
|
17460
|
213
|
522
|
4
|
14958
|
41
|
Львівська
|
103670
|
833
|
2629
|
19
|
79111
|
336
|
Миколаївська
|
51924
|
247
|
1062
|
20
|
41892
|
55
|
Одеська
|
107566
|
1012
|
1776
|
18
|
83037
|
33
|
Полтавська
|
55021
|
293
|
1153
|
10
|
46321
|
404
|
Рівненська
|
57724
|
591
|
747
|
10
|
50901
|
208
|
Сумська
|
58193
|
487
|
812
|
12
|
49583
|
331
|
Тернопільська
|
54080
|
202
|
762
|
11
|
44874
|
314
|
Харківська
|
103804
|
906
|
1962
|
22
|
84783
|
620
|
Херсонська
|
24258
|
146
|
704
|
3
|
21306
|
91
|
Хмельницька
|
63780
|
664
|
1156
|
28
|
50632
|
506
|
Черкаська
|
57393
|
374
|
759
|
16
|
49607
|
362
|
Чернівецька
|
69844
|
211
|
1360
|
12
|
49629
|
78
|
Чернігівська
|
41884
|
26
|
862
|
10
|
33677
|
207