31. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 березня  в Україні зафіксовано 11226 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 491, медпрацівників – 335). Кількість активних ворих - 327 862 особи.

Від початку кампанії щеплено 231 566 оcіб, із них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  2 осіб.

За 30 березня 2021 року щеплено 18 668 осіб, із них вакциновано 1 дозою –18 668 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

5558
  • летальних випадків –

407
  • одужало (особи) –

6405

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

139 224
  • методом ПЛР —

61839
  • методом ІФА —

21984
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

55 401

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1674168
  • одужало (особи) –

1313481
  • летальних випадків –

32825
  • проведено ПЛР-тестувань –

8120102

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1674168

11226

32825

407

1313481

6405

м. Київ

162291

1100

3405

38

105605

26

Вінницька

57101

439

1059

20

35058

132

Волинська

46674

254

768

6

40552

57

Дніпропетровська

91122

209

2357

16

74436

83

Донецька

59206

705

1269

19

47347

244

Житомирська

71032

434

1202

24

51438

651

Закарпатська

54045

370

1306

19

40720

509

Запорізька

78386

737

1415

20

69207

227

Івано-Франківська

79225

225

1699

12

62236

630

Київська

95323

430

1612

34

77512

236

Кіровоградська

13162

118

467

4

9059

24

Луганська

17460

213

522

4

14958

41

Львівська

103670

833

2629

19

79111

336

Миколаївська

51924

247

1062

20

41892

55

Одеська

107566

1012

1776

18

83037

33

Полтавська

55021

293

1153

10

46321

404

Рівненська

57724

591

747

10

50901

208

Сумська

58193

487

812

12

49583

331

Тернопільська

54080

202

762

11

44874

314

Харківська

103804

906

1962

22

84783

620

Херсонська

24258

146

704

3

21306

91

Хмельницька

63780

664

1156

28

50632

506

Черкаська

57393

374

759

16

49607

362

Чернівецька

69844

211

1360

12

49629

78

Чернігівська

41884

26

862

10

33677

207
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