01. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 01 квітня в Україні зафіксовано 17569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 813, медпрацівників – 486). Кількість активних хворих - 335 408 осіб.

Від початку кампанії щеплено 248 736 оcіб, із них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  2 осіб.

За 31 березня 2021 року щеплено 17 170 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 17 170 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

5160
  • летальних випадків –

421
  • одужало (особи) –

9602

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

132 759
  • методом ПЛР —

59803
  • методом ІФА —

22276
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

50 680

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1691737
  • одужало (особи) –

1323083
  • летальних випадків –

33246
  • проведено ПЛР-тестувань –

8179905

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1691737

17569

33246

421

1323083

9602

м. Київ

163441

1150

3449

44

106217

612

Вінницька

57950

849

1078

19

35464

406

Волинська

47164

490

776

8

40890

338

Дніпропетровська

92096

974

2387

30

75225

789

Донецька

59690

484

1279

10

47876

529

Житомирська

72069

1037

1215

13

51695

257

Закарпатська

54696

651

1328

22

41201

481

Запорізька

79013

627

1430

15

69365

158

Івано-Франківська

79683

458

1714

15

63371

1135

Київська

96285

962

1642

30

78249

737

Кіровоградська

13365

203

471

4

9084

25

Луганська

17692

232

524

2

15063

105

Львівська

104811

1141

2654

25

79625

514

Миколаївська

52251

327

1079

17

41950

58

Одеська

108871

1305

1830

54

83179

142

Полтавська

55833

812

1170

17

46770

449

Рівненська

58389

665

753

6

51026

125

Сумська

58966

773

815

3

49804

221

Тернопільська

54821

741

775

13

45225

351

Харківська

104424

620

1980

18

85286

503

Херсонська

24527

269

709

5

21365

59

Хмельницька

64922

1142

1173

17

51393

761

Черкаська

57998

605

771

12

50014

407

Чернівецька

70286

442

1373

13

49845

216

Чернігівська

42494

610

871

9

33901

224
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