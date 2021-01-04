Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.04.21))

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 01 квітня в Україні зафіксовано 17569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 813, медпрацівників – 486). Кількість активних хворих - 335 408 осіб.
Від початку кампанії щеплено 248 736 оcіб, із них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.
За 31 березня 2021 року щеплено 17 170 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 17 170 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
5160
|
|
421
|
|
9602
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
132 759
|
|
59803
|
|
22276
|
|
50 680
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1691737
|
|
1323083
|
|
33246
|
|
8179905
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1691737
|
17569
|
33246
|
421
|
1323083
|
9602
|
м. Київ
|
163441
|
1150
|
3449
|
44
|
106217
|
612
|
Вінницька
|
57950
|
849
|
1078
|
19
|
35464
|
406
|
Волинська
|
47164
|
490
|
776
|
8
|
40890
|
338
|
Дніпропетровська
|
92096
|
974
|
2387
|
30
|
75225
|
789
|
Донецька
|
59690
|
484
|
1279
|
10
|
47876
|
529
|
Житомирська
|
72069
|
1037
|
1215
|
13
|
51695
|
257
|
Закарпатська
|
54696
|
651
|
1328
|
22
|
41201
|
481
|
Запорізька
|
79013
|
627
|
1430
|
15
|
69365
|
158
|
Івано-Франківська
|
79683
|
458
|
1714
|
15
|
63371
|
1135
|
Київська
|
96285
|
962
|
1642
|
30
|
78249
|
737
|
Кіровоградська
|
13365
|
203
|
471
|
4
|
9084
|
25
|
Луганська
|
17692
|
232
|
524
|
2
|
15063
|
105
|
Львівська
|
104811
|
1141
|
2654
|
25
|
79625
|
514
|
Миколаївська
|
52251
|
327
|
1079
|
17
|
41950
|
58
|
Одеська
|
108871
|
1305
|
1830
|
54
|
83179
|
142
|
Полтавська
|
55833
|
812
|
1170
|
17
|
46770
|
449
|
Рівненська
|
58389
|
665
|
753
|
6
|
51026
|
125
|
Сумська
|
58966
|
773
|
815
|
3
|
49804
|
221
|
Тернопільська
|
54821
|
741
|
775
|
13
|
45225
|
351
|
Харківська
|
104424
|
620
|
1980
|
18
|
85286
|
503
|
Херсонська
|
24527
|
269
|
709
|
5
|
21365
|
59
|
Хмельницька
|
64922
|
1142
|
1173
|
17
|
51393
|
761
|
Черкаська
|
57998
|
605
|
771
|
12
|
50014
|
407
|
Чернівецька
|
70286
|
442
|
1373
|
13
|
49845
|
216
|
Чернігівська
|
42494
|
610
|
871
|
9
|
33901
|
224