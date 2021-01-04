Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.04.21))

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 01 квітня в Україні зафіксовано 17569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 813, медпрацівників – 486). Кількість активних хворих - 335 408 осіб.

Від початку кампанії щеплено 248 736 оcіб, із них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.

За 31 березня 2021 року щеплено 17 170 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 17 170 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 5160 летальних випадків – 421 одужало (особи) – 9602 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 132 759 методом ПЛР — 59803 методом ІФА — 22276 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 50 680 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1691737 одужало (особи) – 1323083 летальних випадків – 33246 проведено ПЛР-тестувань – 8179905

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України