02. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 02 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 834, медпрацівників – 484). Кількість активних хворих - 344 581 особа.

Від початку кампанії щеплено 267 833 оcоби, із них отримали 1 дозу – 267 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  2 осіб.

За 01 квітня 2021 року щеплено 19 097 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 19 097 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

5040
  • летальних випадків –

433
  • одужало (особи) –

10287

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

128 727
  • методом ПЛР —

58944
  • методом ІФА —

22564
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

47 219

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1711630
  • одужало (особи) –

1333370
  • летальних випадків –

33679
  • проведено ПЛР-тестувань –

8238849

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1711630

19893

33679

433

1333370

10287

м. Київ

164605

1164

3495

46

106788

571

Вінницька

58765

815

1101

23

35989

525

Волинська

47686

522

785

9

41055

165

Дніпропетровська

93274

1178

2423

36

76076

851

Донецька

60542

852

1293

14

48536

660

Житомирська

72924

855

1226

11

52387

692

Закарпатська

55085

389

1349

21

41788

587

Запорізька

79768

755

1447

17

69529

164

Івано-Франківська

80098

415

1737

23

64420

1049

Київська

97441

1156

1669

27

78803

554

Кіровоградська

13531

166

478

7

9148

64

Луганська

17879

187

536

12

15181

118

Львівська

106479

1668

2672

18

80140

515

Миколаївська

52707

456

1094

15

42030

80

Одеська

110479

1608

1874

44

83306

127

Полтавська

56526

693

1183

13

47442

672

Рівненська

59024

635

761

8

51392

366

Сумська

59752

786

823

8

50153

349

Тернопільська

55531

710

789

14

45593

368

Харківська

105918

1494

2004

24

85813

527

Херсонська

24748

221

709

0

21423

58

Хмельницька

66273

1351

1190

17

51836

443

Черкаська

58766

768

774

3

50312

298

Чернівецька

70752

466

1387

14

50127

282

Чернігівська

43077

583

880

9

34103

202
 
 
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