Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 02 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 834, медпрацівників – 484). Кількість активних хворих - 344 581 особа.
Від початку кампанії щеплено 267 833 оcоби, із них отримали 1 дозу – 267 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.
За 01 квітня 2021 року щеплено 19 097 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 19 097 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
5040
|
|
433
|
|
10287
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
128 727
|
|
58944
|
|
22564
|
|
47 219
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1711630
|
|
1333370
|
|
33679
|
|
8238849
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1711630
|
19893
|
33679
|
433
|
1333370
|
10287
|
м. Київ
|
164605
|
1164
|
3495
|
46
|
106788
|
571
|
Вінницька
|
58765
|
815
|
1101
|
23
|
35989
|
525
|
Волинська
|
47686
|
522
|
785
|
9
|
41055
|
165
|
Дніпропетровська
|
93274
|
1178
|
2423
|
36
|
76076
|
851
|
Донецька
|
60542
|
852
|
1293
|
14
|
48536
|
660
|
Житомирська
|
72924
|
855
|
1226
|
11
|
52387
|
692
|
Закарпатська
|
55085
|
389
|
1349
|
21
|
41788
|
587
|
Запорізька
|
79768
|
755
|
1447
|
17
|
69529
|
164
|
Івано-Франківська
|
80098
|
415
|
1737
|
23
|
64420
|
1049
|
Київська
|
97441
|
1156
|
1669
|
27
|
78803
|
554
|
Кіровоградська
|
13531
|
166
|
478
|
7
|
9148
|
64
|
Луганська
|
17879
|
187
|
536
|
12
|
15181
|
118
|
Львівська
|
106479
|
1668
|
2672
|
18
|
80140
|
515
|
Миколаївська
|
52707
|
456
|
1094
|
15
|
42030
|
80
|
Одеська
|
110479
|
1608
|
1874
|
44
|
83306
|
127
|
Полтавська
|
56526
|
693
|
1183
|
13
|
47442
|
672
|
Рівненська
|
59024
|
635
|
761
|
8
|
51392
|
366
|
Сумська
|
59752
|
786
|
823
|
8
|
50153
|
349
|
Тернопільська
|
55531
|
710
|
789
|
14
|
45593
|
368
|
Харківська
|
105918
|
1494
|
2004
|
24
|
85813
|
527
|
Херсонська
|
24748
|
221
|
709
|
0
|
21423
|
58
|
Хмельницька
|
66273
|
1351
|
1190
|
17
|
51836
|
443
|
Черкаська
|
58766
|
768
|
774
|
3
|
50312
|
298
|
Чернівецька
|
70752
|
466
|
1387
|
14
|
50127
|
282
|
Чернігівська
|
43077
|
583
|
880
|
9
|
34103
|
202