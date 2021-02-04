Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 02 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 834, медпрацівників – 484). Кількість активних хворих - 344 581 особа.

Від початку кампанії щеплено 267 833 оcоби, із них отримали 1 дозу – 267 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.

За 01 квітня 2021 року щеплено 19 097 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 19 097 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 5040 летальних випадків – 433 одужало (особи) – 10287 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 128 727 методом ПЛР — 58944 методом ІФА — 22564 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 47 219 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1711630 одужало (особи) – 1333370 летальних випадків – 33679 проведено ПЛР-тестувань – 8238849

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України