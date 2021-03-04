Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(03.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 03 квітня в Україні зафіксовано 20 341 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 473). Кількість активних хворих - 355 360 осіб.

Від початку кампанії щеплено 286 647 оcіб, із них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.

За 02 квітня 2021 року щеплено 18 814 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 18 0814 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 5186 летальних випадків – 396 одужало (особи) – 9166 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 128 492 методом ПЛР — 58951 методом ІФА — 23084 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 46 457 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1731971 одужало (особи) – 1342536 летальних випадків – 34075 проведено ПЛР-тестувань – 8297800

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України