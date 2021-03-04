03. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(03.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 03 квітня в Україні зафіксовано 20 341 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 473). Кількість активних хворих - 355 360 осіб.

Від початку кампанії щеплено 286 647 оcіб, із них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  2 осіб.

За 02 квітня 2021 року щеплено 18 814 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 18 0814 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

5186
  • летальних випадків –

396
  • одужало (особи) –

9166

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

128 492
  • методом ПЛР —

58951
  • методом ІФА —

23084
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

46 457

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1731971
  • одужало (особи) –

1342536
  • летальних випадків –

34075
  • проведено ПЛР-тестувань –

8297800

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1731971

20341

34075

396

1342536

9166

м. Київ

166658

2053

3545

50

107484

696

Вінницька

59377

612

1120

19

36760

771

Волинська

48131

445

795

10

41198

143

Дніпропетровська

94707

1433

2449

26

76114

38

Донецька

61291

749

1309

16

49004

468

Житомирська

73566

642

1243

17

53052

665

Закарпатська

55478

393

1365

16

42317

529

Запорізька

80522

754

1459

12

69681

152

Івано-Франківська

80430

332

1747

10

65142

722

Київська

98807

1366

1695

26

79364

561

Кіровоградська

13675

144

483

5

9217

69

Луганська

18109

230

550

14

15250

69

Львівська

108017

1538

2688

16

80783

643

Миколаївська

53178

471

1116

22

42214

184

Одеська

112000

1521

1881

7

83661

355

Полтавська

57300

774

1191

8

47820

378

Рівненська

59714

690

771

10

51742

350

Сумська

60577

825

841

18

50583

430

Тернопільська

56204

673

804

15

45974

381

Харківська

107388

1470

2023

19

86360

547

Херсонська

25022

274

718

9

21501

78

Хмельницька

67417

1144

1209

19

52219

383

Черкаська

59509

743

776

2

50436

124

Чернівецька

71112

360

1401

14

50388

261

Чернігівська

43782

705

896

16

34272

169
 
 
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