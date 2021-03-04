Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(03.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 03 квітня в Україні зафіксовано 20 341 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 473). Кількість активних хворих - 355 360 осіб.
Від початку кампанії щеплено 286 647 оcіб, із них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.
За 02 квітня 2021 року щеплено 18 814 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 18 0814 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
5186
|
|
396
|
|
9166
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
128 492
|
|
58951
|
|
23084
|
|
46 457
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1731971
|
|
1342536
|
|
34075
|
|
8297800
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1731971
|
20341
|
34075
|
396
|
1342536
|
9166
|
м. Київ
|
166658
|
2053
|
3545
|
50
|
107484
|
696
|
Вінницька
|
59377
|
612
|
1120
|
19
|
36760
|
771
|
Волинська
|
48131
|
445
|
795
|
10
|
41198
|
143
|
Дніпропетровська
|
94707
|
1433
|
2449
|
26
|
76114
|
38
|
Донецька
|
61291
|
749
|
1309
|
16
|
49004
|
468
|
Житомирська
|
73566
|
642
|
1243
|
17
|
53052
|
665
|
Закарпатська
|
55478
|
393
|
1365
|
16
|
42317
|
529
|
Запорізька
|
80522
|
754
|
1459
|
12
|
69681
|
152
|
Івано-Франківська
|
80430
|
332
|
1747
|
10
|
65142
|
722
|
Київська
|
98807
|
1366
|
1695
|
26
|
79364
|
561
|
Кіровоградська
|
13675
|
144
|
483
|
5
|
9217
|
69
|
Луганська
|
18109
|
230
|
550
|
14
|
15250
|
69
|
Львівська
|
108017
|
1538
|
2688
|
16
|
80783
|
643
|
Миколаївська
|
53178
|
471
|
1116
|
22
|
42214
|
184
|
Одеська
|
112000
|
1521
|
1881
|
7
|
83661
|
355
|
Полтавська
|
57300
|
774
|
1191
|
8
|
47820
|
378
|
Рівненська
|
59714
|
690
|
771
|
10
|
51742
|
350
|
Сумська
|
60577
|
825
|
841
|
18
|
50583
|
430
|
Тернопільська
|
56204
|
673
|
804
|
15
|
45974
|
381
|
Харківська
|
107388
|
1470
|
2023
|
19
|
86360
|
547
|
Херсонська
|
25022
|
274
|
718
|
9
|
21501
|
78
|
Хмельницька
|
67417
|
1144
|
1209
|
19
|
52219
|
383
|
Черкаська
|
59509
|
743
|
776
|
2
|
50436
|
124
|
Чернівецька
|
71112
|
360
|
1401
|
14
|
50388
|
261
|
Чернігівська
|
43782
|
705
|
896
|
16
|
34272
|
169