Максим Степанов: «Україна розраховує отримати достатню кількість вакцин для виконання плану вакцинації населення у 2021 році»

Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 передбачає алгоритм вакцинації більшості дорослого населення України до кінця 2021 року. Про це під час засідання Уряду повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Для подолання викликів пандемії ми розробили проєкт Національного плану вакцинації. Він має бути мінімалістичним і чітким для розуміння. Більш детальні підходи для реалізації національної кампанії вакцинації проти COVID-19 визначено Дорожньою картою МОЗ, яку затвердили ще 23 грудня 2020 року», – зазначив Степанов.

Проєкт Національного плану МОЗ визначає мінімальну кількість щеплень, які може зробити українська медична система для охоплення 70% населення до кінця року. Це майже 6 млн щеплень на місяць або 270 тис. на добу, якщо кампанія триватиме без вихідних. Потужності української медичної системи готові до цього завдання, вважає Степанов. Але виконання плану можливе за умови, якщо до процесу будуть залучені всі рівні державного управління, зокрема голови обласних державних адміністрацій та очільники органів місцевого самоврядування.

Також проєкт Національного плану містить інформацію про кількість доз вакцин, які вже законтрактовані за кошти державного бюджету й очікуються в рамках глобальної ініціативи COVAX. Це дає можливість оцінити, у якому місяці на рівні медичної системи виникає дефіцит препарату для щеплення.

Міністр наголосив, що для виконання Національного плану вакцинації та вакцинування 70% населення МОЗ потребує додаткового фінансування. Степанов звернувся до Міністерства фінансів про виділення додаткових коштів на закупівлю вакцин, сьогодні це приблизно 6,5 млрд гривень. Очільник МОЗ нагадав, що при формуванні бюджету на 2021 рік пропонували виділити на це 15,1 млрд грн, з них отримали 4 млрд із можливістю дофінансування.

Важливим аспектом у кампанії вакцинації міністр охорони здоров’я назвав роз’яснювальну роботу з населенням.

«Зараз, крім закликів прийти і зробити щеплення, доводиться також боротися з маніпуляціями щодо якості вакцин того чи іншого виробника та політичними інтригами. Але лише об’єднавши всі зусилля, ми зможемо побороти коронавірусну хворобу вже до кінця 2021 року!», – наголосив Максим Степанов.

Нагадаємо, станом на сьогодні Україна має контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин: 10 млн доз Novavax, постачання яких очікуємо в липні, 2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а ще 1,5 млн очікуються у квітні – травні та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні. До того ж 6 квітня Міністерство охорони здоров'я уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Вони будуть поставлені протягом 2021 року. Тож з урахуванням надходження 8 млн доз від глобальної ініціативи COVAX, Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин.

МОЗ України