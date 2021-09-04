Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 08 квітня в Україні в Україні зафіксовано 19419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 766, медпрацівників – 480). Кількість активних хворих - 384 153 особи.

Від початку кампанії щеплено 334 578 оcіб, із них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.

За 07 квітня 2021 року щеплено 14 313 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 14 313 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 5092 летальних випадків – 464 одужало (особи) – 10032 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 128 440 методом ПЛР — 57996 методом ІФА — 23647 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 46 797 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1803998 одужало (особи) – 1383883 летальних випадків – 35962 проведено ПЛР-тестувань – 8514631