09. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 08 квітня в Україні в Україні зафіксовано 19419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 766, медпрацівників – 480). Кількість активних хворих - 384 153 особи.

Від початку кампанії щеплено 334 578 оcіб, із них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  2 осіб.

За 07 квітня 2021 року щеплено 14 313 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 14 313 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

5092
  • летальних випадків –

464
  • одужало (особи) –

10032

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

128 440
  • методом ПЛР —

57996
  • методом ІФА —

23647
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

46 797

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1803998
  • одужало (особи) –

1383883
  • летальних випадків –

35962
  • проведено ПЛР-тестувань –

8514631

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1803998

19419

35962

464

1383883

10032

м. Київ

172403

1886

3749

48

109449

717

Вінницька

61619

604

1229

28

39235

621

Волинська

49816

511

828

3

42125

340

Дніпропетровська

99373

1005

2556

30

78669

503

Донецька

64402

1016

1393

31

50672

348

Житомирська

76286

869

1326

21

55445

474

Закарпатська

56975

325

1401

4

44385

360

Запорізька

83383

896

1529

22

70206

69

Івано-Франківська

81309

274

1814

17

67682

700

Київська

103187

976

1806

50

81722

776

Кіровоградська

14375

217

502

4

9461

30

Луганська

18936

264

571

5

15631

112

Львівська

113448

1255

2782

20

83462

473

Миколаївська

54985

353

1223

21

43329

291

Одеська

117549

1142

2028

43

85422

262

Полтавська

59673

738

1262

12

49536

423

Рівненська

62198

733

815

7

53034

392

Сумська

63118

560

892

11

52217

366

Тернопільська

59026

796

884

14

47654

442

Харківська

113253

1427

2130

22

89394

711

Херсонська

26263

474

736

0

21830

87

Хмельницька

71338

1158

1300

20

54725

636

Черкаська

62682

822

811

14

51572

178

Чернівецька

72795

413

1469

15

51732

318

Чернігівська

45606

705

926

2

35294

403
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