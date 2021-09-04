Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 08 квітня в Україні в Україні зафіксовано 19419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 766, медпрацівників – 480). Кількість активних хворих - 384 153 особи.
Від початку кампанії щеплено 334 578 оcіб, із них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.
За 07 квітня 2021 року щеплено 14 313 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 14 313 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
5092
|
|
464
|
|
10032
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
128 440
|
|
57996
|
|
23647
|
|
46 797
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1803998
|
|
1383883
|
|
35962
|
|
8514631
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1803998
|
19419
|
35962
|
464
|
1383883
|
10032
|
м. Київ
|
172403
|
1886
|
3749
|
48
|
109449
|
717
|
Вінницька
|
61619
|
604
|
1229
|
28
|
39235
|
621
|
Волинська
|
49816
|
511
|
828
|
3
|
42125
|
340
|
Дніпропетровська
|
99373
|
1005
|
2556
|
30
|
78669
|
503
|
Донецька
|
64402
|
1016
|
1393
|
31
|
50672
|
348
|
Житомирська
|
76286
|
869
|
1326
|
21
|
55445
|
474
|
Закарпатська
|
56975
|
325
|
1401
|
4
|
44385
|
360
|
Запорізька
|
83383
|
896
|
1529
|
22
|
70206
|
69
|
Івано-Франківська
|
81309
|
274
|
1814
|
17
|
67682
|
700
|
Київська
|
103187
|
976
|
1806
|
50
|
81722
|
776
|
Кіровоградська
|
14375
|
217
|
502
|
4
|
9461
|
30
|
Луганська
|
18936
|
264
|
571
|
5
|
15631
|
112
|
Львівська
|
113448
|
1255
|
2782
|
20
|
83462
|
473
|
Миколаївська
|
54985
|
353
|
1223
|
21
|
43329
|
291
|
Одеська
|
117549
|
1142
|
2028
|
43
|
85422
|
262
|
Полтавська
|
59673
|
738
|
1262
|
12
|
49536
|
423
|
Рівненська
|
62198
|
733
|
815
|
7
|
53034
|
392
|
Сумська
|
63118
|
560
|
892
|
11
|
52217
|
366
|
Тернопільська
|
59026
|
796
|
884
|
14
|
47654
|
442
|
Харківська
|
113253
|
1427
|
2130
|
22
|
89394
|
711
|
Херсонська
|
26263
|
474
|
736
|
0
|
21830
|
87
|
Хмельницька
|
71338
|
1158
|
1300
|
20
|
54725
|
636
|
Черкаська
|
62682
|
822
|
811
|
14
|
51572
|
178
|
Чернівецька
|
72795
|
413
|
1469
|
15
|
51732
|
318
|
Чернігівська
|
45606
|
705
|
926
|
2
|
35294
|
403