Максим Степанов: «Кабмін дозволив використання технічного кисню за умови відповідності його показників медичному»

Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену МОЗ Постанову, яка передбачає застосування технічного кисню для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного. Рішення продиктоване метою збереження життя громадян, адже киснева терапія є одним з обов’язкових заходів у лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Сьогодні ми спостерігаємо збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19, вже скоро в регіонах України можуть виникнути проблеми із забезпеченням ліжок киснем. Тому, не чекаючи колапсу, Уряд йде на вимушену міру й готовий тимчасово використовувати кисень технічний за умови відповідності його критеріям кисню медичного, які будуть підтверджені лабораторно», – зазначив міністр.

Степанов наголосив, що основні показники кисню технічного мають відповідати специфікації та методиці контролю основним показникам кисню медичного. Це має бути підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.

«Закуповувати й постачати технічний кисень до закладів лікування можна буде виключно після медичних досліджень, які засвідчать, що він повністю відповідає всім критеріям кисню медичного», – акцентував міністр.

Згідно з Постановою, постачатимуть технічний кисень до лікувально-профілактичних закладів ліцензіати з гуртової торгівлі медичними газами. Інформування Держлікслужби про отримувачів, обсяги та якість доставленого кисню також покладене на ліцензіата.

«У такий спосіб ми забезпечимо належний контроль якості технічного кисню, який поставляють до закладів охорони здоров’я, а також зможемо залучити ті підприємства, які не мають ліцензій на виробництво медичного кисню, до логістичного ланцюга щодо забезпечення наших громадян кисневою терапією. Таким шляхом йшли європейські країни», – пояснив очільник МОЗ.

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