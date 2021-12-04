12. 04. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.04.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 684, медпрацівників – 394). Кількіть активних хворих - 398 532 особи.

Від початку кампанії проведено 373 005 щеплень, із них отримали 1 дозу – 372 997 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

За 09 квітня 2021 року щеплено 19 858 осіб, із них вакциновано першою дозою  вакцини – 19 858 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4709
  • летальних випадків –

398
  • одужало (особи) –

10722

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

122 181

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1841137

17463

36779

398

1405826

10722

м. Київ

175872

1605

3848

51

110832

695

Вінницька

62697

438

1274

20

40410

657

Волинська

50776

512

835

4

42776

311

Дніпропетровська

102421

1383

2630

39

79715

575

Донецька

66456

908

1419

1

51946

600

Житомирська

77493

560

1354

18

56188

341

Закарпатська

57436

225

1429

16

45371

569

Запорізька

84947

741

1563

14

70482

136

Івано-Франківська

81674

134

1829

5

68819

551

Київська

105585

1133

1876

29

83025

586

Кіровоградська

14759

177

508

4

9604

68

Луганська

19425

263

579

2

15856

112

Львівська

116429

1342

2832

35

85191

954

Миколаївська

55732

375

1269

21

43900

355

Одеська

119801

1058

2087

31

86404

439

Полтавська

61285

764

1283

7

50352

416

Рівненська

63290

535

835

7

53982

375

Сумська

64615

677

909

9

52863

194

Тернопільська

59932

533

909

12

48578

455

Харківська

115790

1343

2179

28

90737

704

Херсонська

26901

321

737

0

21984

89

Хмельницька

73196

764

1329

17

56069

552

Черкаська

64280

764

831

9

52264

353

Чернівецька

73503

331

1484

8

52727

424

Чернігівська

46842

577

951

11

35751

211
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2021 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    