Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 684, медпрацівників – 394). Кількіть активних хворих - 398 532 особи.
Від початку кампанії проведено 373 005 щеплень, із них отримали 1 дозу – 372 997 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).
За 09 квітня 2021 року щеплено 19 858 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 19 858 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
4709
|
|
398
|
|
10722
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
122 181
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1841137
|
17463
|
36779
|
398
|
1405826
|
10722
|
м. Київ
|
175872
|
1605
|
3848
|
51
|
110832
|
695
|
Вінницька
|
62697
|
438
|
1274
|
20
|
40410
|
657
|
Волинська
|
50776
|
512
|
835
|
4
|
42776
|
311
|
Дніпропетровська
|
102421
|
1383
|
2630
|
39
|
79715
|
575
|
Донецька
|
66456
|
908
|
1419
|
1
|
51946
|
600
|
Житомирська
|
77493
|
560
|
1354
|
18
|
56188
|
341
|
Закарпатська
|
57436
|
225
|
1429
|
16
|
45371
|
569
|
Запорізька
|
84947
|
741
|
1563
|
14
|
70482
|
136
|
Івано-Франківська
|
81674
|
134
|
1829
|
5
|
68819
|
551
|
Київська
|
105585
|
1133
|
1876
|
29
|
83025
|
586
|
Кіровоградська
|
14759
|
177
|
508
|
4
|
9604
|
68
|
Луганська
|
19425
|
263
|
579
|
2
|
15856
|
112
|
Львівська
|
116429
|
1342
|
2832
|
35
|
85191
|
954
|
Миколаївська
|
55732
|
375
|
1269
|
21
|
43900
|
355
|
Одеська
|
119801
|
1058
|
2087
|
31
|
86404
|
439
|
Полтавська
|
61285
|
764
|
1283
|
7
|
50352
|
416
|
Рівненська
|
63290
|
535
|
835
|
7
|
53982
|
375
|
Сумська
|
64615
|
677
|
909
|
9
|
52863
|
194
|
Тернопільська
|
59932
|
533
|
909
|
12
|
48578
|
455
|
Харківська
|
115790
|
1343
|
2179
|
28
|
90737
|
704
|
Херсонська
|
26901
|
321
|
737
|
0
|
21984
|
89
|
Хмельницька
|
73196
|
764
|
1329
|
17
|
56069
|
552
|
Черкаська
|
64280
|
764
|
831
|
9
|
52264
|
353
|
Чернівецька
|
73503
|
331
|
1484
|
8
|
52727
|
424
|
Чернігівська
|
46842
|
577
|
951
|
11
|
35751
|
211