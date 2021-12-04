Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 684, медпрацівників – 394). Кількіть активних хворих - 398 532 особи.

Від початку кампанії проведено 373 005 щеплень, із них отримали 1 дозу – 372 997 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

За 09 квітня 2021 року щеплено 19 858 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 19 858 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4709 летальних випадків – 398 одужало (особи) – 10722 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 122 181