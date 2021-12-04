12. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 7 856 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 335, медпрацівників – 119). Кількість активних хворих - 407 589 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії проведено 378 269 щеплень. Першу дозу  отримали 378 264 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

За 11 квітня 2021 року щеплено 1 216 осіб, із них вакциновано першою дозою     вакцини – 1 216 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2770
  • летальних випадків –

287
  • одужало (особи) –

5355

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

40 109
  • методом ПЛР —

20831
  • методом ІФА —

6133
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13 145

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1861105
  • одужало (особи) –

1416215
  • летальних випадків –

37301
  • проведено ПЛР-тестувань –

8677716
 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1861105

7856

37301

287

1416215

5355

м. Київ

177106

537

3932

42

111216

148

Вінницька

62999

159

1296

16

41326

319

Волинська

51315

247

853

14

42931

64

Дніпропетровська

104866

1112

2692

24

80094

132

Донецька

67622

327

1429

10

52239

210

Житомирська

78276

349

1375

12

56470

130

Закарпатська

57636

62

1442

7

46013

388

Запорізька

85486

260

1583

20

70711

120

Івано-Франківська

81833

49

1833

2

70196

852

Київська

106721

477

1900

13

83678

251

Кіровоградська

15115

149

512

3

9666

38

Луганська

19540

43

582

1

15896

12

Львівська

117739

590

2872

24

85713

388

Миколаївська

56451

303

1289

6

44319

230

Одеська

120867

443

2093

6

86549

89

Полтавська

61718

136

1289

0

50405

11

Рівненська

63741

174

857

9

54164

166

Сумська

65630

377

915

1

53296

285

Тернопільська

60657

315

922

2

49265

327

Харківська

117759

595

2237

29

91764

509

Херсонська

27408

195

769

32

22107

14

Хмельницька

74156

149

1335

2

56337

112

Черкаська

65014

385

831

0

52533

149

Чернівецька

73864

168

1509

12

53504

388

Чернігівська

47586

255

954

0

35823

23
 
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