Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 7 856 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 335, медпрацівників – 119). Кількість активних хворих - 407 589 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії проведено 378 269 щеплень. Першу дозу отримали 378 264 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

За 11 квітня 2021 року щеплено 1 216 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 1 216 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2770 летальних випадків – 287 одужало (особи) – 5355 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 40 109 методом ПЛР — 20831 методом ІФА — 6133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 145 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1861105 одужало (особи) – 1416215 летальних випадків – 37301 проведено ПЛР-тестувань – 8677716