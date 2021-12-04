Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 7 856 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 335, медпрацівників – 119). Кількість активних хворих - 407 589 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії проведено 378 269 щеплень. Першу дозу отримали 378 264 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).
За 11 квітня 2021 року щеплено 1 216 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 1 216 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2770
|
|
287
|
|
5355
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
40 109
|
|
20831
|
|
6133
|
|
13 145
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1861105
|
|
1416215
|
|
37301
|
|
8677716
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1861105
|
7856
|
37301
|
287
|
1416215
|
5355
|
м. Київ
|
177106
|
537
|
3932
|
42
|
111216
|
148
|
Вінницька
|
62999
|
159
|
1296
|
16
|
41326
|
319
|
Волинська
|
51315
|
247
|
853
|
14
|
42931
|
64
|
Дніпропетровська
|
104866
|
1112
|
2692
|
24
|
80094
|
132
|
Донецька
|
67622
|
327
|
1429
|
10
|
52239
|
210
|
Житомирська
|
78276
|
349
|
1375
|
12
|
56470
|
130
|
Закарпатська
|
57636
|
62
|
1442
|
7
|
46013
|
388
|
Запорізька
|
85486
|
260
|
1583
|
20
|
70711
|
120
|
Івано-Франківська
|
81833
|
49
|
1833
|
2
|
70196
|
852
|
Київська
|
106721
|
477
|
1900
|
13
|
83678
|
251
|
Кіровоградська
|
15115
|
149
|
512
|
3
|
9666
|
38
|
Луганська
|
19540
|
43
|
582
|
1
|
15896
|
12
|
Львівська
|
117739
|
590
|
2872
|
24
|
85713
|
388
|
Миколаївська
|
56451
|
303
|
1289
|
6
|
44319
|
230
|
Одеська
|
120867
|
443
|
2093
|
6
|
86549
|
89
|
Полтавська
|
61718
|
136
|
1289
|
0
|
50405
|
11
|
Рівненська
|
63741
|
174
|
857
|
9
|
54164
|
166
|
Сумська
|
65630
|
377
|
915
|
1
|
53296
|
285
|
Тернопільська
|
60657
|
315
|
922
|
2
|
49265
|
327
|
Харківська
|
117759
|
595
|
2237
|
29
|
91764
|
509
|
Херсонська
|
27408
|
195
|
769
|
32
|
22107
|
14
|
Хмельницька
|
74156
|
149
|
1335
|
2
|
56337
|
112
|
Черкаська
|
65014
|
385
|
831
|
0
|
52533
|
149
|
Чернівецька
|
73864
|
168
|
1509
|
12
|
53504
|
388
|
Чернігівська
|
47586
|
255
|
954
|
0
|
35823
|
23