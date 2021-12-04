Ірина Микичак: «МОЗ створює дієву систему реабілітації пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну хворобу»

МОЗ створює в Україні дієву систему реабілітації пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну хворобу. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу.

«В Україні запроваджують сучасну систему надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми із залученням повного складу фахівців із реабілітації», – зазначила Микичак.

Заступниця міністра проінформувала, що робоча група МОЗ за участю національних експертів із відповідних спеціальностей, представників НАМН України, медичних університетів, медичних закладів та фахівців фізичної та реабілітаційної медицини напрацювала відповідні рекомендації щодо ведення пацієнтів із коронавірусною хворобою.

Зокрема, розробили Стандарти медичної допомоги «Реабілітація пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) та реконвалесцентів». Цей Стандарт вже надіслали в регіональні департаменти охорони здоров’я для обговорення і найближчим часом затвердять у відповідних підрозділах і відомствах.

Також МОЗ сформував пропозиції до НСЗУ щодо запровадження нового пакета медичних послуг із реабілітації для надання сучасної реабілітаційної допомоги пацієнтам після перенесеної коронавірусної хвороби.

Міністерство вже доручило керівникам структурних підрозділів із питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити осіб, які перенесли середню і важку форму захворювання на COVID-19, послугами з реабілітації. Для цього необхідно визначити та затвердити мережу закладів охорони здоров’я, зокрема й санаторно-курортних закладів місцевого підпорядкування, та забезпечити таким пацієнтам доступ до спеціалізованої допомоги.

Заступниця міністра звернула увагу, що з метою забезпечення санаторно-курортного лікування та реабілітацію 6 квітня 2021 року МОЗ видав наказ, який передбачає прийом профільних пацієнтів у спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України.

«У такий спосіб, завдяки наявній мережі лікувальних закладів та зважаючи на всесвітній досвід, пацієнти за скеруванням сімейного лікаря можуть отримувати певний обсяг постковідної реабілітації в Україні. Цю роботу ми постійно розширюємо і, відповідно до затвердженого Стандарту, будемо розвивати й продовжувати реабілітацію постковідних пацієнтів, оскільки в цьому є нагальна потреба», – резюмувала Микичак.

Заступниця міністра нагадала, що з 31 грудня 2020 року набув чинності Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», який забезпечив законодавче підґрунтя для впровадження сучасних підходів до надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я в Україні. Сьогодні на реалізацію Закону МОЗ готує 10 підзаконних актів КМУ.

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