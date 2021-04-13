13. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 квітня в Україні зафіксовано 11 680 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 501, медпрацівників – 366). Кількість активних хворих - 404 793 особи.

Від початку кампанії проведено 388 404 щеплення. Першу дозу отримали – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

За 12 квітня 2021 року щеплено 10 135 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 10 135 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2334
  • летальних випадків –

457
  • одужало (особи) –

14019

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

83 975
  • методом ПЛР —

38684
  • методом ІФА —

19284
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

26 007

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1872785
  • одужало (особи) –

1430234
  • летальних випадків –

37758
  • проведено ПЛР-тестувань –

8716400

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1872785

11680

37758

457

1430234

14019

м. Київ

178609

1 503

3974

42

111821

605

Вінницька

63341

342

1316

20

42041

715

Волинська

51644

329

864

11

43262

331

Дніпропетровська

105572

706

2717

25

80770

676

Донецька

68170

548

1434

5

52791

552

Житомирська

78464

188

1397

22

57411

941

Закарпатська

57787

151

1450

8

46772

759

Запорізька

86063

577

1604

21

70861

150

Івано-Франківська

81896

63

1850

17

71237

1041

Київська

107539

818

1932

32

83994

316

Кіровоградська

15199

84

521

9

9739

73

Луганська

19792

252

590

8

16037

141

Львівська

118577

838

2898

26

86756

1043

Миколаївська

56806

355

1318

29

45005

686

Одеська

121662

795

2112

19

87362

813

Полтавська

62512

794

1312

23

51274

869

Рівненська

64163

422

873

16

54824

660

Сумська

65809

179

935

20

53823

527

Тернопільська

61022

365

944

22

49588

323

Харківська

118663

904

2260

23

92345

581

Херсонська

27496

88

771

2

22232

125

Хмельницька

74538

382

1361

26

57275

938

Черкаська

65687

673

842

11

53000

467

Чернівецька

74099

235

1515

6

53910

406

Чернігівська

47675

89

968

14

36104

281
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