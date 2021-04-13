Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 квітня в Україні зафіксовано 11 680 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 501, медпрацівників – 366). Кількість активних хворих - 404 793 особи.

Від початку кампанії проведено 388 404 щеплення. Першу дозу отримали – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

За 12 квітня 2021 року щеплено 10 135 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 10 135 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2334 летальних випадків – 457 одужало (особи) – 14019 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 83 975 методом ПЛР — 38684 методом ІФА — 19284 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 26 007 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1872785 одужало (особи) – 1430234 летальних випадків – 37758 проведено ПЛР-тестувань – 8716400

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України