Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 квітня в Україні зафіксовано 11 680 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 501, медпрацівників – 366). Кількість активних хворих - 404 793 особи.
Від початку кампанії проведено 388 404 щеплення. Першу дозу отримали – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).
За 12 квітня 2021 року щеплено 10 135 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 10 135 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб
|
Також за останню добу:
|
|
2334
|
|
457
|
|
14019
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
83 975
|
|
38684
|
|
19284
|
|
26 007
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1872785
|
|
1430234
|
|
37758
|
|
8716400
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1872785
|
11680
|
37758
|
457
|
1430234
|
14019
|
м. Київ
|
178609
|
1 503
|
3974
|
42
|
111821
|
605
|
Вінницька
|
63341
|
342
|
1316
|
20
|
42041
|
715
|
Волинська
|
51644
|
329
|
864
|
11
|
43262
|
331
|
Дніпропетровська
|
105572
|
706
|
2717
|
25
|
80770
|
676
|
Донецька
|
68170
|
548
|
1434
|
5
|
52791
|
552
|
Житомирська
|
78464
|
188
|
1397
|
22
|
57411
|
941
|
Закарпатська
|
57787
|
151
|
1450
|
8
|
46772
|
759
|
Запорізька
|
86063
|
577
|
1604
|
21
|
70861
|
150
|
Івано-Франківська
|
81896
|
63
|
1850
|
17
|
71237
|
1041
|
Київська
|
107539
|
818
|
1932
|
32
|
83994
|
316
|
Кіровоградська
|
15199
|
84
|
521
|
9
|
9739
|
73
|
Луганська
|
19792
|
252
|
590
|
8
|
16037
|
141
|
Львівська
|
118577
|
838
|
2898
|
26
|
86756
|
1043
|
Миколаївська
|
56806
|
355
|
1318
|
29
|
45005
|
686
|
Одеська
|
121662
|
795
|
2112
|
19
|
87362
|
813
|
Полтавська
|
62512
|
794
|
1312
|
23
|
51274
|
869
|
Рівненська
|
64163
|
422
|
873
|
16
|
54824
|
660
|
Сумська
|
65809
|
179
|
935
|
20
|
53823
|
527
|
Тернопільська
|
61022
|
365
|
944
|
22
|
49588
|
323
|
Харківська
|
118663
|
904
|
2260
|
23
|
92345
|
581
|
Херсонська
|
27496
|
88
|
771
|
2
|
22232
|
125
|
Хмельницька
|
74538
|
382
|
1361
|
26
|
57275
|
938
|
Черкаська
|
65687
|
673
|
842
|
11
|
53000
|
467
|
Чернівецька
|
74099
|
235
|
1515
|
6
|
53910
|
406
|
Чернігівська
|
47675
|
89
|
968
|
14
|
36104
|
281