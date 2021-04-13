13. 04. 2021
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Максим Степанов: «До 97 тис. грн сплачує держава за лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями»

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До 97 тис. грн сплачує держава за лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Це стало можливим завдяки коригуванням оплати з боку держави, які МОЗ розробив та затвердив протягом минулого року. Зміни запрацювали з 1 квітня 2021 року. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо у квітні 2020 року оплата лікування гострого мозкового інсульту була спочатку 19 тис. грн, то потім ми підняли цю суму до 27 тис. грн ще в умовах минулого року. Потім у нас була непроста битва за бюджет 2021 саме в підвищенні суми коштів для лікування українців із серцево-судинними хворобами. Сьогодні держава сплачує вже до 97 тис. грн залежно від того, яку саме допомогу отримує пацієнт та необхідності того чи іншого лікування», – зазначив міністр.

Степанов нагадав, що 67% випадків смертності в Україні стосуються серцево-судинних захворювань. Лише за перший квартал 2021 року система охорони здоров’я надала послуги майже 27 тисячам пацієнтів із гострим мозковим інсультом, 9 300 з гострим інфарктом міокарда та понад 125 тисячам українців з іншими захворюваннями серцево-судинної системи, такими як хронічна ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба та інші хвороби мозкового кровообігу.

МОЗ України

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