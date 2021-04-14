14. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 квітня в Україні зафіксовано 14 553 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 612, медпрацівників – 426). Кількість активних хворих - 406 495 осіб.

Від початку кампанії проведено усього 403 556 щеплень.

Було щеплено 403 553 особи, із них:

отримали 1 дозу – 403 551 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб  (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 403 548 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 5 осіб.

 

За 13 квітня 2021 року проведено усього 15 152 щеплення.

Було щеплено 15 152 особи, із них:

отримали 1 дозу – 15 152 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб;

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 15 147 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 5 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

5063
  • летальних випадків –

467
  • одужало (особи) –

12384

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

134 342
  • методом ПЛР —

54353
  • методом ІФА —

22539
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

57 450

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1887338
  • одужало (особи) –

1442618
  • летальних випадків –

38225
  • проведено ПЛР-тестувань –

8770753

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1887338

14553

38225

467

1442618

12384

м. Київ

180066

1457

4021

47

112534

713

Вінницька

63721

380

1328

12

42640

599

Волинська

52018

374

879

15

43601

339

Дніпропетровська

106178

606

2745

28

81270

500

Донецька

69007

837

1464

30

53426

635

Житомирська

78856

392

1411

14

58260

849

Закарпатська

57944

157

1451

1

47266

494

Запорізька

86939

876

1626

22

71009

148

Івано-Франківська

82058

162

1864

14

71985

748

Київська

108384

845

1971

39

84800

806

Кіровоградська

15319

120

533

12

9905

166

Луганська

20113

321

595

5

16245

208

Львівська

119540

963

2933

35

87399

643

Миколаївська

57228

422

1346

28

45149

144

Одеська

122568

906

2154

42

87837

475

Полтавська

63412

900

1333

21

51801

527

Рівненська

64779

616

883

10

55167

343

Сумська

66272

463

945

10

54269

446

Тернопільська

61491

469

953

9

50045

457

Харківська

119918

1255

2283

23

93315

970

Херсонська

27704

208

771

0

22448

216

Хмельницька

75392

854

1378

17

58122

847

Черкаська

66268

581

853

11

53348

348

Чернівецька

74303

204

1530

15

54257

347

Чернігівська

47860

185

975

7

36520

416
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