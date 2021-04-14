Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 квітня в Україні зафіксовано 14 553 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 612, медпрацівників – 426). Кількість активних хворих - 406 495 осіб.
Від початку кампанії проведено усього 403 556 щеплень.
Було щеплено 403 553 особи, із них:
отримали 1 дозу – 403 551 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);
щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 403 548 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 5 осіб.
За 13 квітня 2021 року проведено усього 15 152 щеплення.
Було щеплено 15 152 особи, із них:
отримали 1 дозу – 15 152 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб;
щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 15 147 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 5 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
5063
|
|
467
|
|
12384
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
134 342
|
|
54353
|
|
22539
|
|
57 450
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1887338
|
|
1442618
|
|
38225
|
|
8770753
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1887338
|
14553
|
38225
|
467
|
1442618
|
12384
|
м. Київ
|
180066
|
1457
|
4021
|
47
|
112534
|
713
|
Вінницька
|
63721
|
380
|
1328
|
12
|
42640
|
599
|
Волинська
|
52018
|
374
|
879
|
15
|
43601
|
339
|
Дніпропетровська
|
106178
|
606
|
2745
|
28
|
81270
|
500
|
Донецька
|
69007
|
837
|
1464
|
30
|
53426
|
635
|
Житомирська
|
78856
|
392
|
1411
|
14
|
58260
|
849
|
Закарпатська
|
57944
|
157
|
1451
|
1
|
47266
|
494
|
Запорізька
|
86939
|
876
|
1626
|
22
|
71009
|
148
|
Івано-Франківська
|
82058
|
162
|
1864
|
14
|
71985
|
748
|
Київська
|
108384
|
845
|
1971
|
39
|
84800
|
806
|
Кіровоградська
|
15319
|
120
|
533
|
12
|
9905
|
166
|
Луганська
|
20113
|
321
|
595
|
5
|
16245
|
208
|
Львівська
|
119540
|
963
|
2933
|
35
|
87399
|
643
|
Миколаївська
|
57228
|
422
|
1346
|
28
|
45149
|
144
|
Одеська
|
122568
|
906
|
2154
|
42
|
87837
|
475
|
Полтавська
|
63412
|
900
|
1333
|
21
|
51801
|
527
|
Рівненська
|
64779
|
616
|
883
|
10
|
55167
|
343
|
Сумська
|
66272
|
463
|
945
|
10
|
54269
|
446
|
Тернопільська
|
61491
|
469
|
953
|
9
|
50045
|
457
|
Харківська
|
119918
|
1255
|
2283
|
23
|
93315
|
970
|
Херсонська
|
27704
|
208
|
771
|
0
|
22448
|
216
|
Хмельницька
|
75392
|
854
|
1378
|
17
|
58122
|
847
|
Черкаська
|
66268
|
581
|
853
|
11
|
53348
|
348
|
Чернівецька
|
74303
|
204
|
1530
|
15
|
54257
|
347
|
Чернігівська
|
47860
|
185
|
975
|
7
|
36520
|
416