Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 квітня в Україні зафіксовано 14 553 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 612, медпрацівників – 426). Кількість активних хворих - 406 495 осіб.

Від початку кампанії проведено усього 403 556 щеплень.

Було щеплено 403 553 особи, із них:

отримали 1 дозу – 403 551 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 403 548 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 5 осіб.

За 13 квітня 2021 року проведено усього 15 152 щеплення.

Було щеплено 15 152 особи, із них:

отримали 1 дозу – 15 152 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб;

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 15 147 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 5 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 5063 летальних випадків – 467 одужало (особи) – 12384 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 134 342 методом ПЛР — 54353 методом ІФА — 22539 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 57 450 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1887338 одужало (особи) – 1442618 летальних випадків – 38225 проведено ПЛР-тестувань – 8770753