Максим Степанов: «В Україні розпочинається щеплення вакциною CoronaVac проти COVID-19»

Відсьогодні в Україні розпочинається щеплення вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech проти COVID-19. Для цього Міністерство охорони здоров’я завершило всі необхідні перевірки й тести препарату. Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

«CoronaVac є розробкою відомої у світі компанії Sinovac Biotech, яка виготовляє сотні мільйонів доз вакцин на рік та поставляє їх у більше ніж 35 країн. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тис. доз цієї вакцини. Всього законтрактували 1,9 мільйона доз. Решта 1,7 мільйона надійдуть найближчим часом. Ми розраховуємо на постачання протягом квітня-травня цього року», – зазначив Степанов.

Перша партія вакцин CoronaVac буде розподілена передусім серед маломобільних груп населення та їх доглядальників, соціальних працівників. Також щеплення буде організовано для освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО, для українських олімпійських та паралімпійських спортсменів, які готуються до Токійської олімпіади, представників Національної поліції та Збройних сил України.

МОЗ України