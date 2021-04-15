Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 16 427 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 628, медпрацівників – 383). Кількість активних хворих - 411 341 особа.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
419 297
|
із них отримали 1 дозу, усього
|
419 295
|
із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5
|
із них щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
419 084
|
із них щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
213
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
15 744
|
із них отримали 1 дозу, усього
|
15 744
|
із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
із них щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
15 536
|
із них щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
208
|
Також за останню добу:
|
|
4 229
|
|
433
|
|
11148
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
119 615
|
|
51344
|
|
20017
|
|
48 254
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1903765
|
|
1453766
|
|
38658
|
|
8822097
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1903765
|
16427
|
38658
|
433
|
1453766
|
11148
|
м. Київ
|
181691
|
1625
|
4072
|
51
|
113240
|
706
|
Вінницька
|
64171
|
450
|
1343
|
15
|
43045
|
405
|
Волинська
|
52415
|
397
|
885
|
6
|
43856
|
255
|
Дніпропетровська
|
107183
|
1005
|
2776
|
31
|
81707
|
437
|
Донецька
|
69968
|
961
|
1484
|
20
|
53839
|
413
|
Житомирська
|
79504
|
648
|
1425
|
14
|
58736
|
476
|
Закарпатська
|
58249
|
305
|
1458
|
7
|
47624
|
358
|
Запорізька
|
87954
|
1015
|
1650
|
24
|
71164
|
155
|
Івано-Франківська
|
82252
|
194
|
1872
|
8
|
72599
|
614
|
Київська
|
109219
|
835
|
2010
|
39
|
85726
|
926
|
Кіровоградська
|
15502
|
183
|
539
|
6
|
9933
|
28
|
Луганська
|
20405
|
292
|
600
|
5
|
16375
|
130
|
Львівська
|
120288
|
748
|
2950
|
17
|
87872
|
473
|
Миколаївська
|
57632
|
404
|
1364
|
18
|
45597
|
448
|
Одеська
|
123449
|
881
|
2188
|
34
|
87990
|
153
|
Полтавська
|
64039
|
627
|
1350
|
17
|
52508
|
707
|
Рівненська
|
65284
|
505
|
889
|
6
|
55553
|
386
|
Сумська
|
66916
|
644
|
948
|
3
|
54798
|
529
|
Тернопільська
|
61894
|
403
|
955
|
2
|
50569
|
524
|
Харківська
|
121086
|
1168
|
2312
|
29
|
94319
|
1004
|
Херсонська
|
28028
|
324
|
786
|
15
|
22606
|
158
|
Хмельницька
|
76480
|
1088
|
1400
|
22
|
58842
|
720
|
Черкаська
|
67015
|
747
|
873
|
20
|
53860
|
512
|
Чернівецька
|
74555
|
252
|
1541
|
11
|
54607
|
350
|
Чернігівська
|
48586
|
726
|
988
|
13
|
36801
|
281