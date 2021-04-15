Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 16 427 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 628, медпрацівників – 383). Кількість активних хворих - 411 341 особа.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 419 297 із них отримали 1 дозу, усього 419 295 із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5 із них щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 419 084 із них щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 213 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 15 744 із них отримали 1 дозу, усього 15 744 із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 із них щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 15 536 із них щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 208

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4 229 летальних випадків – 433 одужало (особи) – 11148 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 119 615 методом ПЛР — 51344 методом ІФА — 20017 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 48 254 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1903765 одужало (особи) – 1453766 летальних випадків – 38658 проведено ПЛР-тестувань – 8822097

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України