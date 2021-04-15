15. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 16 427 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 628, медпрацівників – 383). Кількість активних хворих - 411 341 особа.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

419 297

із них отримали 1 дозу, усього

419 295

із них завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

5

із них щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

419 084

із них щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

213

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

15 744

із них отримали 1 дозу, усього

15 744

із них завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

із них щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

15 536

із них щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

208

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4 229
  • летальних випадків –

433
  • одужало (особи) –

11148

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

119 615
  • методом ПЛР —

51344
  • методом ІФА —

20017
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

48 254

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1903765
  • одужало (особи) –

1453766
  • летальних випадків –

38658
  • проведено ПЛР-тестувань –

8822097

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1903765

16427

38658

433

1453766

11148

м. Київ

181691

1625

4072

51

113240

706

Вінницька

64171

450

1343

15

43045

405

Волинська

52415

397

885

6

43856

255

Дніпропетровська

107183

1005

2776

31

81707

437

Донецька

69968

961

1484

20

53839

413

Житомирська

79504

648

1425

14

58736

476

Закарпатська

58249

305

1458

7

47624

358

Запорізька

87954

1015

1650

24

71164

155

Івано-Франківська

82252

194

1872

8

72599

614

Київська

109219

835

2010

39

85726

926

Кіровоградська

15502

183

539

6

9933

28

Луганська

20405

292

600

5

16375

130

Львівська

120288

748

2950

17

87872

473

Миколаївська

57632

404

1364

18

45597

448

Одеська

123449

881

2188

34

87990

153

Полтавська

64039

627

1350

17

52508

707

Рівненська

65284

505

889

6

55553

386

Сумська

66916

644

948

3

54798

529

Тернопільська

61894

403

955

2

50569

524

Харківська

121086

1168

2312

29

94319

1004

Херсонська

28028

324

786

15

22606

158

Хмельницька

76480

1088

1400

22

58842

720

Черкаська

67015

747

873

20

53860

512

Чернівецька

74555

252

1541

11

54607

350

Чернігівська

48586

726

988

13

36801

281
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