Ігор Іващенко: «Протягом 2021 року передбачено проведення 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні»

Протягом 2021 року передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні. Міністерство охорони здоров’я виділило відповідні кошти в рамках реалізації пілотного проєкту з розвитку трансплантації. Про це повідомив заступник очільника МОЗ Ігор Іващенко.

«Станом на сьогодні вже зробили 60 трансплантацій. З них 50 – аутологічні трансплантації кісткового мозку та 10 – алогенні», – зазначив Іващенко.

Заступник міністра проінформував, що Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит» проведено три алогенні трансплантації кісткового мозку. Це стало можливим завдяки активній співпраці України з міжнародними реєстрами донорів кісткового мозку, що значно покращить можливість виконання таких операцій для дітей і в майбутньому для дорослих.

Нагадаємо, у пілотному проєкті з розвитку трансплантації шість лікувальних закладів проводять трансплантацію кісткового мозку. Це Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», Національний інститут раку, Київський центр трансплантації кісткового мозку, Черкаський обласний онкологічний диспансер, Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України та Київський обласний онкологічний диспансер.

МОЗ України