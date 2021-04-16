Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 квітня в Україні зафіксовано 17 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 709, медпрацівників – 378). Кількість активних хворих - 416 328 особи.

Від початку кампанії проведено усього 432 820 щеплень. Було щеплено 432 817 осіб: отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном); щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 431 809 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 1 008 осіб. За 15 квітня 2021 року проведено усього 13 520 щеплень. Було щеплено 13 520 осіб: отримали 1 дозу – 13 520 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб; щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 12 725 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 795 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4 348 летальних випадків – 438 одужало (особи) – 12054 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 109 584 методом ПЛР — 47421 методом ІФА — 19030 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 43 133 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1921244 одужало (особи) – 1465820 летальних випадків – 39096 проведено ПЛР-тестувань – 8869518

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України