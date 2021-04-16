16. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 квітня в Україні зафіксовано 17 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 709, медпрацівників – 378). Кількість активних хворих - 416 328 особи.

Від початку кампанії проведено усього 432 820 щеплень. Було щеплено 432 817 осіб: отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном); щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 431 809 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 1 008 осіб. За 15 квітня 2021 року проведено усього 13 520 щеплень. Було щеплено 13 520 осіб: отримали 1 дозу – 13 520 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб; щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 12 725 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 795 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4 348
  • летальних випадків –

438
  • одужало (особи) –

12054

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

109 584
  • методом ПЛР —

47421
  • методом ІФА —

19030
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

43 133

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1921244
  • одужало (особи) –

1465820
  • летальних випадків –

39096
  • проведено ПЛР-тестувань –

8869518

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1921244

17479

39096

438

1465820

12054

м. Київ

183300

1609

4121

49

114396

1156

Вінницька

64575

404

1363

20

43647

602

Волинська

52841

426

889

4

44131

275

Дніпропетровська

108515

1332

2822

46

82112

405

Донецька

70654

686

1500

16

54137

298

Житомирська

80034

530

1435

10

59255

519

Закарпатська

58411

162

1462

4

48058

434

Запорізька

88741

787

1668

18

71357

193

Івано-Франківська

82402

150

1884

12

73235

636

Київська

110145

926

2043

33

86735

1009

Кіровоградська

15684

182

546

7

9974

41

Луганська

20695

290

612

12

16522

147

Львівська

121653

1365

2975

25

88725

853

Миколаївська

58032

400

1385

21

45943

346

Одеська

124764

1315

2221

33

88363

373

Полтавська

64727

688

1359

9

53036

528

Рівненська

65838

554

901

12

55986

433

Сумська

67639

723

956

8

55219

421

Тернопільська

62354

460

965

10

51135

566

Харківська

122463

1377

2342

30

95006

687

Херсонська

28344

316

787

1

22709

103

Хмельницька

77372

892

1423

23

59659

817

Черкаська

67968

953

893

20

54219

359

Чернівецька

74831

276

1546

5

54951

344

Чернігівська

49262

676

998

10

37310

509
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