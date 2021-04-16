Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 квітня в Україні зафіксовано 17 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 709, медпрацівників – 378). Кількість активних хворих - 416 328 особи.
Від початку кампанії проведено усього 432 820 щеплень. Було щеплено 432 817 осіб: отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном); щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 431 809 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 1 008 осіб. За 15 квітня 2021 року проведено усього 13 520 щеплень. Було щеплено 13 520 осіб: отримали 1 дозу – 13 520 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб; щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 12 725 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 795 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
4 348
|
|
438
|
|
12054
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
109 584
|
|
47421
|
|
19030
|
|
43 133
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1921244
|
|
1465820
|
|
39096
|
|
8869518
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1921244
|
17479
|
39096
|
438
|
1465820
|
12054
|
м. Київ
|
183300
|
1609
|
4121
|
49
|
114396
|
1156
|
Вінницька
|
64575
|
404
|
1363
|
20
|
43647
|
602
|
Волинська
|
52841
|
426
|
889
|
4
|
44131
|
275
|
Дніпропетровська
|
108515
|
1332
|
2822
|
46
|
82112
|
405
|
Донецька
|
70654
|
686
|
1500
|
16
|
54137
|
298
|
Житомирська
|
80034
|
530
|
1435
|
10
|
59255
|
519
|
Закарпатська
|
58411
|
162
|
1462
|
4
|
48058
|
434
|
Запорізька
|
88741
|
787
|
1668
|
18
|
71357
|
193
|
Івано-Франківська
|
82402
|
150
|
1884
|
12
|
73235
|
636
|
Київська
|
110145
|
926
|
2043
|
33
|
86735
|
1009
|
Кіровоградська
|
15684
|
182
|
546
|
7
|
9974
|
41
|
Луганська
|
20695
|
290
|
612
|
12
|
16522
|
147
|
Львівська
|
121653
|
1365
|
2975
|
25
|
88725
|
853
|
Миколаївська
|
58032
|
400
|
1385
|
21
|
45943
|
346
|
Одеська
|
124764
|
1315
|
2221
|
33
|
88363
|
373
|
Полтавська
|
64727
|
688
|
1359
|
9
|
53036
|
528
|
Рівненська
|
65838
|
554
|
901
|
12
|
55986
|
433
|
Сумська
|
67639
|
723
|
956
|
8
|
55219
|
421
|
Тернопільська
|
62354
|
460
|
965
|
10
|
51135
|
566
|
Харківська
|
122463
|
1377
|
2342
|
30
|
95006
|
687
|
Херсонська
|
28344
|
316
|
787
|
1
|
22709
|
103
|
Хмельницька
|
77372
|
892
|
1423
|
23
|
59659
|
817
|
Черкаська
|
67968
|
953
|
893
|
20
|
54219
|
359
|
Чернівецька
|
74831
|
276
|
1546
|
5
|
54951
|
344
|
Чернігівська
|
49262
|
676
|
998
|
10
|
37310
|
509