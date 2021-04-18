18. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 456, медпрацівників – 161). Кількість активних хворих - 424 645 осіб.

Від початку кампанії проведено усього 449 197 щеплень. Було щеплено 449 194 особи: отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 445 697 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 3 497 осіб, вакциною КОМІРНАТІ – 0 осіб.

За 17 квітня 2021 року проведено усього 3 333 щеплення. Було щеплено 3 333 особи: отримали 1 дозу – 3 333 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб; щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 2 271 особу, вакциною КОРОНАВАК – 1 062 особи, вакциною КОМІРНАТІ – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4274
  • летальних випадків –

250
  • одужало (особи) –

6523

 

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60 380
  • методом ПЛР —

27278
  • методом ІФА —

6558
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

26 544

 

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1946510
  • одужало (особи) –

1482079
  • летальних випадків –

39786
  • проведено ПЛР-тестувань –

8942671

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1946510

10282

39786

250

1482079

6523

м. Київ

184892

480

4198

26

115361

432

Вінницька

65096

177

1388

10

44545

320

Волинська

53380

197

905

6

44586

156

Дніпропетровська

110798

1114

2909

39

83190

621

Донецька

71906

511

1532

2

54575

26

Житомирська

80852

379

1453

7

59820

123

Закарпатська

58704

106

1472

3

48858

333

Запорізька

89558

151

1668

0

71598

149

Івано-Франківська

82649

100

1894

3

73943

119

Київська

111707

597

2085

18

88048

500

Кіровоградська

16117

219

557

5

10052

28

Луганська

21008

65

622

4

16672

25

Львівська

122907

461

3024

17

89278

360

Миколаївська

58932

468

1430

15

46362

128

Одеська

126456

595

2245

0

88955

301

Полтавська

65632

160

1375

3

53593

10

Рівненська

66656

300

922

11

56362

180

Сумська

68765

540

990

2

56283

438

Тернопільська

62988

256

979

7

51954

395

Харківська

125439

1590

2403

35

96272

790

Херсонська

28853

215

800

1

22955

148

Хмельницька

78556

540

1449

18

60499

222

Черкаська

68963

300

906

0

54740

241

Чернівецька

75253

174

1565

12

55899

398

Чернігівська

50443

587

1015

6

37679

80
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