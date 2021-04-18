Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 456, медпрацівників – 161). Кількість активних хворих - 424 645 осіб.
Від початку кампанії проведено усього 449 197 щеплень. Було щеплено 449 194 особи: отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);
щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 445 697 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 3 497 осіб, вакциною КОМІРНАТІ – 0 осіб.
За 17 квітня 2021 року проведено усього 3 333 щеплення. Було щеплено 3 333 особи: отримали 1 дозу – 3 333 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб; щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 2 271 особу, вакциною КОРОНАВАК – 1 062 особи, вакциною КОМІРНАТІ – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
4274
|
|
250
|
|
6523
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
60 380
|
|
27278
|
|
6558
|
|
26 544
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1946510
|
|
1482079
|
|
39786
|
|
8942671
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1946510
|
10282
|
39786
|
250
|
1482079
|
6523
|
м. Київ
|
184892
|
480
|
4198
|
26
|
115361
|
432
|
Вінницька
|
65096
|
177
|
1388
|
10
|
44545
|
320
|
Волинська
|
53380
|
197
|
905
|
6
|
44586
|
156
|
Дніпропетровська
|
110798
|
1114
|
2909
|
39
|
83190
|
621
|
Донецька
|
71906
|
511
|
1532
|
2
|
54575
|
26
|
Житомирська
|
80852
|
379
|
1453
|
7
|
59820
|
123
|
Закарпатська
|
58704
|
106
|
1472
|
3
|
48858
|
333
|
Запорізька
|
89558
|
151
|
1668
|
0
|
71598
|
149
|
Івано-Франківська
|
82649
|
100
|
1894
|
3
|
73943
|
119
|
Київська
|
111707
|
597
|
2085
|
18
|
88048
|
500
|
Кіровоградська
|
16117
|
219
|
557
|
5
|
10052
|
28
|
Луганська
|
21008
|
65
|
622
|
4
|
16672
|
25
|
Львівська
|
122907
|
461
|
3024
|
17
|
89278
|
360
|
Миколаївська
|
58932
|
468
|
1430
|
15
|
46362
|
128
|
Одеська
|
126456
|
595
|
2245
|
0
|
88955
|
301
|
Полтавська
|
65632
|
160
|
1375
|
3
|
53593
|
10
|
Рівненська
|
66656
|
300
|
922
|
11
|
56362
|
180
|
Сумська
|
68765
|
540
|
990
|
2
|
56283
|
438
|
Тернопільська
|
62988
|
256
|
979
|
7
|
51954
|
395
|
Харківська
|
125439
|
1590
|
2403
|
35
|
96272
|
790
|
Херсонська
|
28853
|
215
|
800
|
1
|
22955
|
148
|
Хмельницька
|
78556
|
540
|
1449
|
18
|
60499
|
222
|
Черкаська
|
68963
|
300
|
906
|
0
|
54740
|
241
|
Чернівецька
|
75253
|
174
|
1565
|
12
|
55899
|
398
|
Чернігівська
|
50443
|
587
|
1015
|
6
|
37679
|
80