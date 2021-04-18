Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 456, медпрацівників – 161). Кількість активних хворих - 424 645 осіб.

Від початку кампанії проведено усього 449 197 щеплень. Було щеплено 449 194 особи: отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 445 697 осіб, вакциною КОРОНАВАК – 3 497 осіб, вакциною КОМІРНАТІ – 0 осіб.

За 17 квітня 2021 року проведено усього 3 333 щеплення. Було щеплено 3 333 особи: отримали 1 дозу – 3 333 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб; щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 2 271 особу, вакциною КОРОНАВАК – 1 062 особи, вакциною КОМІРНАТІ – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4274 летальних випадків – 250 одужало (особи) – 6523 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60 380 методом ПЛР — 27278 методом ІФА — 6558 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 26 544 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1946510 одужало (особи) – 1482079 летальних випадків – 39786 проведено ПЛР-тестувань – 8942671

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України