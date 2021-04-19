Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 квітня в Україні зафіксовано 6 506 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 253, медпрацівників – 98). Кількість активних хворих - 425 339 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 450 647 отримали 1 дозу, усього 450 645 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 446 386 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3 895 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 366 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 1 453 отримали 1 дозу, усього 1 453 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 689 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 398 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 366

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2 387 летальних випадків – 214 одужало (особи) – 5598 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 27 488 методом ПЛР — 15811 методом ІФА — 4037 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 7 640 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1953016 одужало (особи) – 1487677 летальних випадків – 40000 проведено ПЛР-тестувань – 8958482

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України