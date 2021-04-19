19. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 квітня в Україні зафіксовано 6 506 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 253, медпрацівників – 98). Кількість активних хворих - 425 339 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

450 647

отримали 1 дозу, усього

450 645

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

5

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

446 386

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3 895

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

366

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

1 453

отримали 1 дозу, усього

1 453

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

689

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

398

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

366

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2 387
  • летальних випадків –

214
  • одужало (особи) –

5598

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

27 488
  • методом ПЛР —

15811
  • методом ІФА —

4037
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

7 640

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1953016
  • одужало (особи) –

1487677
  • летальних випадків –

40000
  • проведено ПЛР-тестувань –

8958482

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1953016

6506

40000

214

1487677

5598

м. Київ

185339

447

4221

23

115592

231

Вінницька

65218

122

1391

3

44951

406

Волинська

53594

214

909

4

44760

174

Дніпропетровська

111559

761

2946

37

83917

727

Донецька

72283

377

1532

0

54787

212

Житомирська

81119

267

1458

5

59839

19

Закарпатська

58752

48

1476

4

49244

386

Запорізька

89648

90

1684

16

71751

153

Івано-Франківська

82697

48

1896

2

74093

150

Київська

112135

428

2087

2

88269

221

Кіровоградська

16281

164

565

8

10071

19

Луганська

21055

47

625

3

16673

1

Львівська

123397

490

3050

26

89602

324

Миколаївська

59393

461

1447

17

46586

224

Одеська

126828

372

2245

0

89056

101

Полтавська

65796

164

1382

7

53638

45

Рівненська

66806

150

928

6

56428

66

Сумська

68970

205

991

1

56398

115

Тернопільська

63207

219

984

5

52370

416

Харківська

126061

622

2423

20

96913

641

Херсонська

28956

103

812

12

23183

228

Хмельницька

78656

100

1451

2

60531

32

Черкаська

69236

273

906

0

55080

340

Чернівецька

75392

139

1572

7

56202

303

Чернігівська

50638

195

1019

4

37743

64
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