Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 квітня в Україні зафіксовано 6 506 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 253, медпрацівників – 98). Кількість активних хворих - 425 339 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
450 647
|
отримали 1 дозу, усього
|
450 645
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
446 386
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3 895
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
366
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
1 453
|
отримали 1 дозу, усього
|
1 453
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
689
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
398
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
366
|
Також за останню добу:
|
|
2 387
|
|
214
|
|
5598
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
27 488
|
|
15811
|
|
4037
|
|
7 640
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1953016
|
|
1487677
|
|
40000
|
|
8958482
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1953016
|
6506
|
40000
|
214
|
1487677
|
5598
|
м. Київ
|
185339
|
447
|
4221
|
23
|
115592
|
231
|
Вінницька
|
65218
|
122
|
1391
|
3
|
44951
|
406
|
Волинська
|
53594
|
214
|
909
|
4
|
44760
|
174
|
Дніпропетровська
|
111559
|
761
|
2946
|
37
|
83917
|
727
|
Донецька
|
72283
|
377
|
1532
|
0
|
54787
|
212
|
Житомирська
|
81119
|
267
|
1458
|
5
|
59839
|
19
|
Закарпатська
|
58752
|
48
|
1476
|
4
|
49244
|
386
|
Запорізька
|
89648
|
90
|
1684
|
16
|
71751
|
153
|
Івано-Франківська
|
82697
|
48
|
1896
|
2
|
74093
|
150
|
Київська
|
112135
|
428
|
2087
|
2
|
88269
|
221
|
Кіровоградська
|
16281
|
164
|
565
|
8
|
10071
|
19
|
Луганська
|
21055
|
47
|
625
|
3
|
16673
|
1
|
Львівська
|
123397
|
490
|
3050
|
26
|
89602
|
324
|
Миколаївська
|
59393
|
461
|
1447
|
17
|
46586
|
224
|
Одеська
|
126828
|
372
|
2245
|
0
|
89056
|
101
|
Полтавська
|
65796
|
164
|
1382
|
7
|
53638
|
45
|
Рівненська
|
66806
|
150
|
928
|
6
|
56428
|
66
|
Сумська
|
68970
|
205
|
991
|
1
|
56398
|
115
|
Тернопільська
|
63207
|
219
|
984
|
5
|
52370
|
416
|
Харківська
|
126061
|
622
|
2423
|
20
|
96913
|
641
|
Херсонська
|
28956
|
103
|
812
|
12
|
23183
|
228
|
Хмельницька
|
78656
|
100
|
1451
|
2
|
60531
|
32
|
Черкаська
|
69236
|
273
|
906
|
0
|
55080
|
340
|
Чернівецька
|
75392
|
139
|
1572
|
7
|
56202
|
303
|
Чернігівська
|
50638
|
195
|
1019
|
4
|
37743
|
64